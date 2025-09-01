Impulsar la educación rural: la iniciativa de voluntariado de Sophos India

Como parte de su compromiso continuo con el apoyo a la educación en las escuelas rurales y la mejora de las comunidades, 15 voluntarios de Sophos India en Ahmedabad participaron recientemente en una iniciativa de divulgación comunitaria.

Al comienzo del año académico, se llevó a cabo una campaña de distribución de cuatro días de duración en ocho escuelas públicas de zonas rurales. Los voluntarios repartieron material escolar básico, como cuadernos, uniformes y mochilas, adaptado a las necesidades específicas de cada curso y escuela. La iniciativa benefició a más de 2200 estudiantes, con la impresionante cifra de 21 000 cuadernos distribuidos.

Esta iniciativa formaba parte del compromiso más amplio de Sophos India con la responsabilidad social corporativa (RSC), que en los últimos seis años ha apoyado a más de 380 estudiantes mediante ayudas para el pago de matrículas, material escolar y transporte. En muchas de estas zonas rurales, los estudiantes suelen abandonar los estudios después de la secundaria debido a la falta de acceso a la educación superior, al transporte o a los recursos económicos. Nuestro objetivo no solo ha sido mejorar la asistencia, sino también influir positivamente en los resultados académicos a largo plazo, y los resultados lo demuestran.

Casi todos los estudiantes patrocinados completan con éxito sus estudios y las tasas de abandono se han reducido significativamente. En un logro histórico este año, varios estudiantes de estas aldeas aprobaron el 12.º grado por primera vez, un hito que mejora enormemente sus perspectivas de empleo y de continuar su educación.

Al reflexionar sobre la experiencia, nuestros voluntarios describieron la campaña como conmovedora y gratificante, especialmente aquellos que pudieron volver a conectar con estudiantes a los que habían apoyado en años anteriores. Sus esfuerzos, junto con la meticulosa planificación del equipo de RSC, hicieron sonreír a cientos de niños y reafirmaron el papel de Sophos en la creación de un impacto real y duradero.

A través del Programa de Voluntariado para Empleados de Sophos, se anima a todos los empleados a contribuir con hasta 40 horas al año a causas significativas.