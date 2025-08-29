Defiende lo que importa: presentamos Sophos Endpoint para plataformas heredadas

Los sistemas operativos heredados que han llegado al final de su soporte técnico suelen carecer de las funciones de seguridad y las actualizaciones que están presentes en los sistemas más nuevos, lo que los convierten en objetivos para los ataques de los ciberdelincuentes. Sin embargo, las organizaciones de sectores como la fabricación y la sanidad a menudo necesitan ejecutar endpoints con estos sistemas operativos para sistemas especializados, como maquinaria y dispositivos médicos.

Los endpoints en entornos de tecnología operativa (OT) pueden ser difíciles y prohibitivamente caros de actualizar o sustituir, lo que da lugar a que los dispositivos queden desprotegidos o requieran soluciones y medidas de seguridad adicionales.

Protección integral para los endpoints Windows y Linux heredados

Presentamos Sophos Endpoint for Legacy Platforms, una solución que proporciona seguridad integral de última generación para una amplia gama de sistemas operativos Windows y Linux más allá de las fechas estándar de fin de soporte proporcionadas por los proveedores de plataformas.

Simplifica la implementación y la gestión de la seguridad de los endpoints en todos los dispositivos

Las soluciones de seguridad que limitan el soporte a los sistemas operativos modernos obligan a las organizaciones a implementar soluciones independientes para los sistemas heredados, lo que supone una carga de gestión para los equipos de TI y seguridad.

Sophos ofrece seguridad para endpoint líder en el sector tanto para plataformas heredadas como modernas en Sophos Central , una potente plataforma de gestión basada en la nube que unifica todas las soluciones de seguridad de última generación de Sophos.

Protege los dispositivos críticos más allá de los plazos de soporte de los proveedores de sistemas operativos

Aplaza las actualizaciones difíciles y costosas para sistemas especializados. Sophos Endpoint para plataformas heredadas permite a las organizaciones proteger una amplia gama de sistemas operativos Windows y Linux heredados más allá de las fechas estándar de fin de soporte ofrecidas por los proveedores de plataformas.

Sistemas heredados protegidos por tecnologías de última generación

Los controles web, de aplicaciones y periféricos reducen la superficie de amenaza y bloquean los vectores de ataque comunes en dispositivos heredados y sin soporte, mientras que los modelos de IA de aprendizaje profundo protegen contra ataques conocidos y nunca antes vistos. Las tecnologías CryptoGuard anti-ransomware y anti-explotación detienen las amenazas rápidamente, por lo que los equipos de TI con recursos limitados tienen menos incidentes que investigar y resolver.

Neutraliza los ataques sofisticados que no pueden detenerse solo con tecnología

Los dispositivos heredados son objetivos atractivos para la explotación por parte de los adversarios. Las herramientas EDR y XDR basadas en IA de Sophos permiten a las organizaciones detectar, investigar y responder a actividades sospechosas en todos los dispositivos, incluidas las plataformas heredadas. Las organizaciones con recursos internos limitados pueden contratar los servicios Sophos MDR , líderes en el sector, para supervisar y responder a las amenazas en todo el entorno de TI.

Los sistemas heredados merecen una seguridad líder en el sector

No pongas en riesgo la seguridad de tus dispositivos heredados con soluciones inferiores. Los dispositivos que ejecutan sistemas operativos sin soporte suelen ser críticos para una organización. Por eso, en Sophos creemos que estos sistemas merecen la protección más sólida, de un proveedor de seguridad para endpoint líder en el mercado y de eficacia probada.

¡Ya disponible!

Sophos Endpoint para plataformas heredadas está disponible como complemento opcional para los clientes con una suscripción a Sophos Endpoint , Sophos XDR o Sophos MDR .

Es ideal para:

Organizaciones con sistemas y dispositivos críticos que funcionan con sistemas operativos heredados o sin soporte, como las de fabricación, sanidad y energía.

Organizaciones con grandes parques de endpoints que tienen dificultades para actualizar completamente a versiones más recientes del sistema operativo antes de que finalice el periodo de soporte del proveedor de la plataforma.

Organizaciones que actualmente utilizan diferentes soluciones de seguridad para endpoints para plataformas heredadas y modernas.