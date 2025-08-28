Una nueva imagen para Sophos

En Sophos, imaginamos un mundo en el que organizaciones de cualquier tamaño y medios tengan un camino claro hacia resultados superiores en materia de ciberseguridad. Esto guía todas las decisiones que tomamos, desde cómo diseñamos las soluciones hasta cómo empoderamos a los partners, pasando por cómo nos presentamos como marca.

Por eso me emociona tanto haber presentado el nuevo diseño de la marca Sophos en Black Hat a principios de este mes, así como el nuevo logotipo de Sophos, el primero en veinte años:

Cuando defiendes a más de 600 000 organizaciones en todo el mundo, la claridad es importante. Nuestra nueva imagen ofrece una representación limpia, moderna y enérgica de la marca Sophos y de los resultados superiores que creamos para nuestros clientes y partners.

Un escudo para el panorama actual de amenazas

El nuevo logotipo de Sophos hace un guiño a nuestra historia, pero se ha rediseñado con un escudo que representa nuestra defensa contra los ciberataques. Dentro de ese escudo se encuentra la doble fuerza de Sophos: tecnología nativa de IA y experiencia humana de primer nivel. Juntas, crean una defensa inigualable que se adapta tan rápido como evolucionan las amenazas.

¿Por qué cambiar y por qué ahora?

El nuevo diseño de nuestra marca es más que una nueva imagen: refleja quiénes somos, qué defendemos y hacia dónde nos dirigimos junto con nuestros clientes y partners.

En los 40 años transcurridos desde la fundación de Sophos, hemos sido testigos de una notable cantidad de cambios en el panorama de la ciberseguridad, desde un modelo de amenazas en constante evolución hasta una superficie de ataque en expansión, pasando por la rápida innovación tecnológica y de IA tanto en el ámbito ofensivo como en el defensivo.

Sophos siempre ha estado a la vanguardia de un camino implacable de innovación. Comenzamos como un proveedor de antivirus con un único producto. Ahora somos un líder mundial en ciberseguridad en el que confían más de 600 000 organizaciones de todo el mundo. Nuestra adquisición de Secureworks a principios de este año supuso un audaz paso adelante, ya que amplió nuestra galardonada tecnología, inteligencia y servicios, y reforzó nuestra capacidad para ofrecer detección y respuesta gestionadas (MDR), gestión de vulnerabilidades y protección contra amenazas de identidad a gran escala.

Nos hemos ganado la confianza de los clientes. Hemos demostrado nuestro valor. Ahora, con nuestro diseño renovado, hablamos con la misma audacia y claridad que aportamos a nuestra tecnología y servicios.

Más que una imagen: un compromiso

La ciberseguridad nunca debería ser un lujo. Sin embargo, menos de 1 de cada 10 000 organizaciones cuenta con un CISO (o un cargo equivalente). Eso deja a más del 99 % de las empresas sin un liderazgo dedicado a la seguridad y, como resultado, sin una estrategia sólida para derrotar eficazmente los ciberataques.

Nos comprometemos a cerrar esa brecha y estamos en una posición única para hacerlo. Nos adaptamos a las organizaciones en el punto en el que se encuentran en su camino hacia la seguridad y crecemos con ellas a medida que lo hacen. Con nuestra plataforma abierta y nativa de IA, nuestra cartera integrada y nuestro ecosistema global de partners, ofrecemos a todos los clientes, desde startups hasta empresas globales, la misma capacidad de defenderse, adaptarse y desarrollar la ciberresiliencia.

El diseño sigue a la estrategia. Nuestra nueva identidad es audaz, limpia y segura, al igual que el futuro que estamos construyendo con nuestros clientes y partners.

Junto con nuestros partners

Nuestros partners son fundamentales para nuestro éxito, y sus comentarios sobre el cambio de marca han sido muy estimulantes:

«Cuando los partners mantienen el rumbo, un nuevo logotipo no solo marca un cambio de marca, sino un emocionante viaje por delante». – Vimesh Avlani, director general de Graftronics

«Al principio, me sorprendí a mí mismo mirando el nuevo logotipo y diseño [de Sophos], preguntándome si algo había cambiado y, sí, definitivamente ha cambiado. Y tengo que decir que me encanta. Es fresco, moderno y tiene un aspecto limpio y seguro que encaja perfectamente con Sophos. A veces son los cambios sutiles en el diseño los que tienen mayor impacto». — Stoyan Bozov, arquitecto de TI de redes y ciberseguridad, Bechtle

Al recorrer Black Hat y ver cómo cobraba vida nuestra nueva marca, sentí un inmenso orgullo por lo que hemos construido, junto con nuestros partners, para defender a organizaciones de todo el mundo.

Derrota los ciberataques, siempre

Aunque nuestra imagen ha evolucionado, nuestro eslogan sigue siendo el mismo: Defeat Cyberattacks (Derrota los ciberataques). No es solo una frase, es nuestra promesa. En Sophos, ninguna organización lucha sola. Junto con nuestros partners, nuestra plataforma y nuestros equipos de expertos, ofrecemos una seguridad que detiene los ataques antes de que afecten a tu negocio.

Desde detener un ataque de ransomware a las 2 de la madrugada hasta ayudar a las organizaciones a expandirse por todos los continentes, Sophos está ahí.

Nuestro cambio de imagen es la expresión externa de ese compromiso. Una nueva imagen. El mismo enfoque implacable en obtener resultados superiores. Y un futuro audaz con nuestros clientes y partners como protagonistas.