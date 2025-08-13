Mejoras y nuevas prestaciones para la cartera de seguridad de correo electrónico de Sophos

El correo electrónico sigue siendo uno de los principales métodos de distribución de malware. Más del 90 % de los ciberataques exitosos comienzan con ataques de phishing1 y los ataques de compromiso del correo electrónico empresarial (BEC) suponen casi 3000 millones de dólares en pérdidas al año2, por lo que la seguridad del correo electrónico nunca ha sido tan importante.

Además, con la llegada de la IA generativa (GenAI), se espera que estos ataques de phishing y BEC supongan una amenaza aún mayor. Según una encuesta realizada por 451 Research S&P Global Market Intelligence, el 83 % de los responsables de seguridad expresan su preocupación por que la GenAI permita ataques de phishing y BEC más avanzados, frente al 21 % de hace un año3.

La necesidad de una solución de seguridad del correo electrónico integral es evidente, pero la amenaza que suponen los ataques basados en el correo electrónico es aún mayor. Dado el papel destacado del correo electrónico como punto de partida de un ataque o como parte de un ataque en varias fases, la seguridad del correo electrónico aislada resulta menos eficaz para combatir el dinámico panorama de amenazas. El nivel de integración de una solución de seguridad del correo electrónico con un servicio MDR más amplio o una plataforma XDR para proporcionar una visibilidad profunda y, en el mejor de los casos, control a los equipos de SecOps ofrece los mejores resultados.

Tras múltiples mejoras en Sophos Email, la única solución de seguridad del correo electrónico optimizada para MDR, Sophos presenta dos nuevas funciones para reforzar la postura de seguridad del correo electrónico. Sophos EMS proporciona flexibilidad de implementación e integración en Sophos MDR y XDR, mientras que Sophos DMARC Manager garantiza el cumplimiento de DMARC para mejorar la seguridad y la confianza en la marca.

Sophos Email

Sophos Email es la única solución de seguridad para el correo electrónico optimizada para MDR que ofrece una seguridad completa a través de una única oferta.

Sophos Email ofrece protección contra el phishing y los ataques BEC a través de defensas multicapa impulsadas por el procesamiento del lenguaje natural (NLP). Con el análisis de mensajes basado en NLP, los ataques de phishing y BEC se bloquean en las bandejas de entrada antes de que los usuarios puedan interactuar con ellos.

La integración nativa de Sophos Email con Sophos MDR y Sophos XDR proporciona una visibilidad de las amenazas, unas capacidades de respuesta y un control centralizado sin igual para los equipos de seguridad. Estas capacidades permiten a los equipos de seguridad tener una visión holística de la telemetría del correo electrónico y tomar medidas durante eventos críticos.

Sophos Email también se integra perfectamente con M365 y Google Workspace, lo que mejora la postura de seguridad de las inversiones existentes de las organizaciones.

NUEVO Sistema de supervisión de correo electrónico de Sophos

Sophos Email Monitoring System (EMS) es un potente sistema fácil de implementar que detecta amenazas que otros productos de seguridad del correo electrónico no detectan y proporciona una visibilidad y un control sin igual a Sophos MDR y XDR. EMS no es una alternativa a Sophos Email, sino que está diseñado para clientes de soluciones de seguridad del correo electrónico de terceros. Al proporcionar una segunda capa de análisis, EMS también ayuda a evaluar la eficacia de una solución de terceros existente.

Sophos EMS se implementa fácilmente sobre cualquier solución de seguridad del correo electrónico existente para añadir una capa de identificación de amenazas sin interrumpir el flujo de correo electrónico ni las políticas de seguridad existentes. Aprovechando más de 20 modelos de IA/ML, incluido el NLP, Sophos EMS identifica los correos electrónicos maliciosos que de otro modo pasarían desapercibidos.

Sophos EMS integra de forma nativa la telemetría del correo electrónico en Sophos MDR y Sophos XDR. Esta integración nativa proporciona a Sophos MDR y XDR una visibilidad y un control que las soluciones de seguridad del correo electrónico de terceros no pueden ofrecer.

La función de recuperación manual de Sophos EMS permite a los administradores de correo electrónico y a los analistas de seguridad eliminar de las bandejas de entrada de los usuarios los correos electrónicos maliciosos que la solución de terceros existente no ha detectado, pero que EMS sí ha identificado.

NUEVO Sophos DMARC Manager, con tecnología de Sendmarc

Sophos DMARC Manager es el resultado de la colaboración entre Sophos y Sendmarc, uno de los principales proveedores de soluciones DMARC. Como complemento de protección para los clientes de Sophos Email y Sophos EMS, Sophos DMARC Manager ayuda a las organizaciones a garantizar y mantener el cumplimiento de la política DMARC de forma rápida y sencilla, un requisito cada vez más importante respaldado por los principales proveedores de correo electrónico, gobiernos y organismos reguladores.

Sophos DMARC Manager protege a los usuarios de una organización verificando la identidad del remitente. Esta protección evita dos tipos de ataques de phishing y BEC cada vez más sofisticados: la suplantación de dominio y los ataques de suplantación de identidad.

Al garantizar el cumplimiento de DMARC de una organización, Sophos DMARC Manager ayuda a proteger la reputación de la marca de una organización, al tiempo que mejora las tasas de entrega de los correos electrónicos salientes.

El cumplimiento de DMARC es un esfuerzo continuo. Los paneles intuitivos, la supervisión automatizada y los informes completos de Sophos DMARC Manager simplifican la ardua tarea de mantener el cumplimiento de DMARC.

“Dado que el correo electrónico sigue siendo uno de los principales vectores de ciberataques, las organizaciones deben evolucionar sus defensas para hacer frente a amenazas cada vez más sofisticadas, especialmente aquellas amplificadas por la IA generativa. La cartera de seguridad del correo electrónico optimizada para MDR de Sophos, ahora mejorada con EMS y DMARC Manager, refleja el cambio del mercado hacia soluciones integradas y con gran visibilidad. Estas incorporaciones no solo mejoran la detección y la respuesta ante amenazas por correo electrónico, sino que también admiten operaciones de seguridad más amplias a través de la integración de MDR y XDR”.

– Monika Soltysik, analista sénior de investigación de Seguridad y Confianza en IDC

