Rubrik y Sophos mejoran la ciberresiliencia para Microsoft 365

Los ciberataques están aumentando considerablemente en 2025 siendo Microsoft uno de los objetivos más destacados. Las investigaciones muestran que el 70 % de los usuarios de M365 han sufrido robos de cuentas1 y el 81 % han sufrido compromisos de correo electrónico2.

Para mitigar este riesgo continuo, Rubrik y Sophos han formado una alianza estratégica para ayudar a los equipos de TI con pocos recursos a reforzar su ciberresiliencia y simplificar la recuperación ante ransomware, compromisos de cuentas, amenazas internas y pérdida de datos en Microsoft 365.

La nueva solución conjunta convertirá a Sophos M365 Backup and Recovery con tecnología de Rubrik en la única solución de protección de datos de M365 totalmente integrada en la potente consola de ciberseguridad de Sophos. Para los clientes que ya confían en Sophos para la detección y prevención, esta integración proporciona una recuperación rápida y segura de los datos de SharePoint, Exchange, OneDrive y Teams cuando se ven comprometidos de forma accidental o maliciosa.

La protección basada en SaaS de Rubrik estará disponible a través de Sophos Central, la misma plataforma en la que ya confían los equipos de seguridad para gestionar sus defensas.

La necesidad es ahora mayor que nunca

A principios de 2025, Microsoft 365 comercial (licencias de pago) superó los 400 millones de usuarios . Si se vulneran las credenciales de administrador global de cualquiera de esos millones de usuarios, los atacantes pueden manipular la configuración de retención y eliminar de forma permanente datos empresariales críticos.

Las herramientas nativas no se diseñaron para la ciberresiliencia a esta escala. La retención por litigios está diseñada para búsquedas legales, no para restaurar grandes cantidades de datos empresariales. La papelera de reciclaje es limitada y a corto plazo, y no puede revertir todo el patrimonio de datos tras una incursión. Este tipo de funciones nativas pueden servir para casos de uso específicos, pero no son suficientes para satisfacer las necesidades de las empresas. En el peor de los casos, proporcionan una falsa sensación de seguridad.

La recuperación debe ser rápida, granular y fiable a gran escala. Ahí es donde entra en juego Rubrik.

Ciberrecuperación y resiliencia de última generación

Según el informe The State of Ransomware de Sophos, solo el 54 % de las empresas afectadas por el ransomware confiaron en las copias de seguridad para restaurar sus datos, mientras que casi la mitad de las organizaciones optaron por un enfoque mucho más caro, pagando el rescate para recuperar sus datos, lo que pone de relieve la continua brecha en las prácticas eficaces de ciberresiliencia.

La integración de Rubrik y Sophos está diseñada para cerrar esta brecha de varias maneras significativas:

Copias de seguridad inmutables y seguras: Rubrik aislará las copias de seguridad del propietario de Microsoft 365 y las protegerá con una arquitectura de separación física, inmutabilidad bloqueada por WORM y claves de cifrado en poder del cliente. La autenticación multifactorial y el bloqueo inteligente de datos ayudarán a evitar la manipulación, incluso si se comprometen las credenciales.

Recuperación rápida y flexible: podrás buscar y restaurar correos electrónicos, archivos, carpetas, buzones compartidos, OneDrives, sitios de SharePoint y canales de Teams en su ubicación original o en la de otro usuario. Rubrik admitirá cuentas activas e inactivas, y ofrecerá restauraciones de alto rendimiento mediante contenedores orquestados con Azure Kubernetes Service.

Protección y cumplimiento automatizados: Rubrik detectará automáticamente nuevos usuarios, sitios y buzones de correo, aplicará protección basada en políticas mediante grupos de Entra ID y ofrecerá controles de administración delegados. Sophos Central facilita la gestión de esta protección automatizada y elimina las tediosas tareas de copia de seguridad para los administradores sobrecargados.

Esta nueva funcionalidad estará disponible en Sophos Central. No es necesario aprender nuevas interfaces. Sin herramientas adicionales. Solo una experiencia unificada tanto para las operaciones de seguridad como para la protección de datos de Microsoft 365.

Creando ciberresiliencia juntos

Al trabajar con Rubrik, Sophos podrá ofrecer a los clientes las herramientas que necesitan para detectar, proteger y recuperar con rapidez y precisión si agentes maliciosos irrumpen en los sistemas de Microsoft. Para los partners, la integración de Rubrik y Sophos abrirá nuevas formas de dar soporte a los clientes con una oferta que se adapta directamente a la realidad del panorama actual de amenazas.

Rubrik y Sophos comparten el compromiso de ayudar a las organizaciones a operar con confianza frente a los riesgos. Juntos, estamos elevando el listón de la resiliencia de Microsoft 365.

Para obtener más información o activar la integración, ponte en contacto con tu equipo de ventas de Sophos.

Declaración de salvaguardia

Los servicios o funciones no publicados a los que se hace referencia en este documento no están disponibles actualmente y es posible que no se comercialicen a tiempo o que no se comercialicen en absoluto, según lo determinemos a nuestra entera discreción. Dichos servicios o funciones a los que se hace referencia no representan promesas de entrega, compromisos u obligaciones de Rubrik, Inc. y no pueden incorporarse a ningún contrato. Los clientes deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios y funciones que están disponibles actualmente.