Sophos es líder en el Frost Radar™ 2025 para detección y respuesta gestionadas

Sophos se enorgullece de anunciar que somos líderes en el Frost Radar™ 2025: Detección y respuesta gestionadas. Este reconocimiento es una prueba de nuestro incansable enfoque en la innovación, en detener las amenazas y en ayudar a los clientes a mantenerse a la vanguardia en un panorama de amenazas en constante cambio.

Publicado por Frost & Sullivan, Frost Radar es un referente del sector que evalúa a los proveedores en dos dimensiones: innovación y crecimiento. El informe de este año reconoce a Sophos por su enfoque de plataforma abierta para MDR, sus capacidades inigualables de respuesta a incidentes y su fuerte impulso en el mercado.

Este impulso se ve reforzado por nuestra adquisición de Secureworks y nuestra clara apuesta por la IA, la inteligencia sobre amenazas y la innovación orientada al cliente.

«La adquisición de Secureworks por parte de Sophos representa una de las fusiones más importantes en la historia de MDR».

— Frost & Sullivan, Frost Radar™: Detección y respuesta gestionadas, 2025

¿Qué hace que Sophos sea líder?

Sophos MDR protege a más de 30 000 organizaciones en todo el mundo, desde equipos de TI reducidos hasta empresas globales. Se trata de un servicio totalmente gestionado que combina potentes tecnologías de detección con un equipo de analistas de amenazas y respondedores de incidentes de primer nivel en siete centros de operaciones de seguridad globales. Con supervisión 24/7, caza de amenazas y respuesta en los endpoints, la red, la nube y las capas de identidad, Sophos MDR está diseñado para adaptarse a tus necesidades, tanto si deseas externalizar completamente tu SOC como si quieres reforzar tu equipo interno con el apoyo de expertos.

Frost destacó varios factores clave que elevaron a Sophos a la parte superior derecha del Radar de este año:

Innovación que impulsa los resultados

Visibilidad de plataforma abierta : Sophos MDR se integra de forma nativa con nuestra propia cartera y con más de 350 herramientas de terceros, que abarcan Microsoft 365, Google Workspace y mucho más.

Respuesta a incidentes ilimitada dirigida por expertos : incluida en el nivel de servicio Sophos MDR Complete, te ofrece tranquilidad sin límites ni tarifas ocultas.

Investigaciones basadas en IA : nuestro asistente de IA con lenguaje natural agiliza la clasificación, los resúmenes de casos y ofrece recomendaciones.

Servicios alineados con CTEM : capacidades integradas para la gestión de la exposición, la inteligencia sobre amenazas y la mitigación proactiva de riesgos.

Oportunidad de Secureworks: la adquisición aporta visibilidad de OT, supervisión de la web oscura e inteligencia sobre amenazas de la Counter Threat Unit (CTU), todo ello integrado en una plataforma unificada.

Las recientes mejoras de Sophos MDR han reforzado aún más nuestra ventaja. En mayo de 2025, introdujimos acciones de respuesta ampliadas para los ataques a Microsoft 365, lo que permite a los analistas de MDR contener y remediar directamente las amenazas dentro de los entornos M365 de los clientes. También hemos iniciado una alianza estratégica con Capsule para ayudar a los clientes a reducir las barreras de los ciberseguros mediante la demostración de controles MDR observables. Más recientemente, en julio de 2025, presentamos Internal Attack Surface Management (IASM) como parte de Sophos Managed Risk, lo que proporciona a las organizaciones una visibilidad sin precedentes de los activos vulnerables y las configuraciones incorrectas dentro de su entorno, y alinea aún más el MDR con principios de seguridad proactiva como el CTEM.

Sophos MDR también ha sido reconocido por quienes más importan: nuestros clientes.

Sophos ha sido recientemente nombrado proveedor « Customers’ Choice» en la segunda edición de Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Managed Detection and Response (MDR) . G2, una importante plataforma de opiniones de usuarios de tecnología, también ha publicado sus informes de verano de 2025 , y Sophos ocupa el primer puesto en la clasificación general de soluciones MDR.

De cara al futuro

Ser líderes en Frost Radar™ valida la solidez de nuestra estrategia, la profundidad de nuestras capacidades y el valor que ofrecemos a los clientes, pero no nos detendremos ahí.

Estamos comprometidos a mantener nuestro impulso y a crear la plataforma MDR más inteligente, flexible e integrada del mercado. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: ayudar a los clientes a adelantarse a las amenazas y a crear operaciones de seguridad resilientes y proactivas.