Sophos consigue múltiples premios en los premios SE Labs Awards 2025

Nos complace anunciar que Sophos ha ganado cuatro premios en los SE LABS ® Awards 2025 . Los galardones, entregados el 2 de julio en Londres, avalan nuestro compromiso de proteger a organizaciones de todos los tamaños ofreciendo a nuestros clientes resultados superiores en materia de ciberseguridad en un entorno de amenazas en constante evolución.

Premio SE Labs al mejor endpoint empresarial (Windows)

Este premio reconoce la solución de protección de endpoints más eficaz y fiable para entornos empresariales que ejecutan Microsoft Windows. Los galardonados han demostrado una detección de amenazas superior, estabilidad operativa y resistencia frente a ataques dirigidos, verificados a través del marco de pruebas independiente de SE Labs.

Premio SE Labs a la mejor solución para endpoints de pequeñas empresas (Windows)

Diseñado para satisfacer las necesidades de las organizaciones más pequeñas, este premio reconoce los productos de seguridad para endpoints que proporcionan una protección sólida y lista para usar, facilidad de gestión y una defensa robusta en el mundo real para redes basadas en Windows, sin necesidad de recursos de nivel empresarial para funcionar con eficacia.

Premio SE Labs a la solución para proveedores de servicios gestionados para pequeñas empresas

Dado que muchas pequeñas empresas dependen de partners externos para obtener conocimientos especializados en ciberseguridad, este premio destaca los productos de mayor rendimiento disponibles para los MSP, productos que ofrecen protección gestionada para endpoints con claridad, eficiencia y resultados medibles. Los ganadores han demostrado su capacidad para escalar los servicios de seguridad y responder rápidamente a las amenazas.

Premio SE Labs al innovador en seguridad para pequeñas empresas

La innovación es fundamental en un panorama de amenazas en constante evolución. Este premio reconoce a un proveedor o proveedor de servicios destacado que amplía los límites de la ciberseguridad para las pequeñas empresas. Ya sea a través de tecnología innovadora, modelos de servicio creativos o estrategias ágiles de respuesta a las amenazas, este honor está reservado para aquellos que están remodelando el futuro de la seguridad de las pymes.

Los premios se otorgan en función de una combinación de pruebas públicas continuas, evaluaciones privadas y comentarios de los clientes corporativos de SE Labs.

«Detrás de cada producto de seguridad de alto rendimiento hay un equipo comprometido con la excelencia», afirma Simon Edwards, fundador y director ejecutivo de SE Labs. «Creemos que debemos celebrar las tecnologías y los equipos que amplían los límites de la protección y la resiliencia frente a los ciberataques. El nivel de competencia por el primer puesto en cada categoría ha sido muy alto este año y todos nuestros ganadores merecen nuestra enhorabuena».

Sophos es ahora el mayor proveedor especializado en detección y respuesta gestionadas (MDR) , con más de 28 000 organizaciones entre sus clientes. Sophos Endpoint defiende a más de 300 000 organizaciones en todo el mundo contra ataques avanzados, con un enfoque basado en la prevención impulsado por IA, protección hermética contra ransomware local y remoto, defensas adaptativas y otras tecnologías innovadoras. Las soluciones se basan en la inteligencia sobre amenazas histórica y en tiempo real de Sophos X-Ops , que protege a más de 600 000 clientes de Sophos en todo el mundo.

Por qué son importantes las pruebas

Las pruebas de terceros de renombre son una herramienta importante para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas sobre su pila tecnológica y sus inversiones en seguridad. Sin embargo, a medida que aumentan el volumen y la complejidad de los ataques, solo se pueden obtener resultados significativos cuando las pruebas reflejan la realidad de las organizaciones.

SE Labs es uno de los pocos evaluadores de seguridad del sector que simula las herramientas y tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de ataque que utilizan actualmente los ciberdelincuentes y los pentesters.

Sophos lleva muchos años participando en sus evaluaciones y ha obtenido sistemáticamente las mejores puntuaciones en las pruebas de seguridad de endpoints de SE Labs para empresas y pymes.

Es la temporada de premios

Estos premios se suman al reconocimiento de Sophos como proveedor elegido por los clientes en los informes 2025 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer Reports for Endpoint Protection Platforms and Extended Detection and Response . Esto convierte a Sophos en el único proveedor nombrado «elegido por los clientes» en ambos informes, lo que destaca la protección completa y sólida de la plataforma Sophos.

Sophos ha sido nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas de protección para endpoints (EPP) de 2025 por decimosexta vez consecutiva.

A la hora de ayudar a una organización a elegir un proveedor de seguridad, es útil ofrecerte múltiples puntos de vista para que puedas formarte una opinión. Para descubrir por qué los clientes eligen Sophos, visita www.sophos.com/why , donde encontrarás un resumen de las opiniones y los informes de los analistas, pruebas de terceros de prestigio y las opiniones de los clientes y socios que utilizan nuestros productos a diario.

Acerca de SE Labs