Dulces 16: Sophos vuelve a ser líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® de 2025 para plataformas de protección de endpoints

Sophos se enorgullece de anunciar que vuelve a ser líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® de 2025 para plataformas de protección de endpoints, lo que supone nuestro decimosexto informe consecutivo como líder en esta categoría.

Sophos ha sido reconocido como líder entre un total de 15 proveedores de protección de endpoints (EPP), detección y respuesta de endpoints (EDR), detección y respuesta extendida (XDR) y detección y respuesta gestionadas (MDR) en este informe del Cuadrante Mágico de Gartner®. El informe ofrece a los lectores una evaluación independiente y exhaustiva de las soluciones reconocidas en este ámbito.

Además de este último reconocimiento, Sophos también ha sido nombrado «proveedor elegido por los clientes» en el informe Voice of the Customer Report for Endpoint Protection Platforms de Gartner® Peer Insights™ para 2025 por cuarto año consecutivo, así como en el primer informe Voice of the Customer Report for Extended Detection and Response . Esto convierte a Sophos en el único proveedor en ser «elegido por los clientes» en ambos informes. Creemos que esto pone de relieve las completas capacidades de protección, detección y respuesta que ofrece la plataforma Sophos.

Líder en el Cuadrante Mágico por 16º informe consecutivo

Sophos ha sido reconocida en el Cuadrante Mágico de Gartner® para plataformas de protección para endpoints (EPP) desde la publicación inaugural de esta categoría en 2007. Creemos que este reconocimiento continuo refleja nuestra dedicación por ofrecer una protección líder del sector a nuestros clientes y partners, así como nuestra capacidad demostrada para mantener la seguridad de las organizaciones frente a amenazas cada vez más sofisticadas. En nuestra opinión, lograr este reconocimiento en el hipercompetitivo mercado de la seguridad para endpoints durante 16 informes consecutivos demuestra el enfoque de Sophos en el desarrollo de soluciones innovadoras que evolucionan con el panorama global de amenazas y con los adversarios contra los que luchamos cada día.

Sophos y Secureworks: revelando el futuro de la protección, la detección y la respuesta

Sophos completó la adquisición de Secureworks en febrero de 2025, combinando dos carteras líderes y complementarias para ofrecer un conjunto completo de soluciones para pequeñas, medianas y grandes empresas. Los clientes de Secureworks Taegis XDR pueden utilizar Sophos Endpoint con tecnología Intercept X para mejorar sus ciberdefensas, sin coste adicional, lo que les proporciona una mayor protección y un mejor retorno de la inversión. Creemos que la combinación única de las tecnologías de protección de Sophos Endpoint y las potentes capacidades de detección y respuesta de nuestra plataforma XDR abierta y nativa de IA ha contribuido a que Sophos mantenga su posición como líder en esta evaluación de Gartner.

Tenemos una hoja de ruta muy interesante, con la próxima convergencia de Sophos Central y Taegis XDR para ofrecer a los clientes herramientas avanzadas de detección y respuesta, protección de la identidad, una gama ampliada de integraciones tecnológicas y mucho más.

La integración de Secureworks también añade una nueva Counter Threat Unit (CTU) al grupo de trabajo conjunto de respuesta a amenazas avanzadas Sophos X-Ops , ampliando aún más la rica inteligencia sobre amenazas que informa a las defensas de todos los clientes. Respaldada por las avanzadas tecnologías de seguridad de Sophos y una amplia red de contactos y partners de inteligencia, la CTU desempeña un papel fundamental en la identificación y el seguimiento de los autores de las amenazas y el análisis de actividades anómalas, descubriendo nuevas técnicas de ataque, amenazas y cambios importantes en el panorama de las amenazas.

Innovación y experiencia en SecOps: de nuestro equipo al tuyo

La tecnología de Sophos se basa en nuestro enfoque único centrado en la prevención, que reduce las brechas de seguridad, adapta las defensas en respuesta a un ataque y mejora los resultados de detección y respuesta. Creemos que nuestro compromiso con la innovación queda patente en nuestro reconocimiento como líder en la evaluación del Cuadrante Mágico de Gartner, y se refleja en nuestro enfoque continuo por ofrecer una plataforma de operaciones de seguridad superior, abierta y nativa de IA. Sophos lleva casi una década ampliando los límites de la ciberseguridad basada en IA . Las tecnologías de IA y la experiencia humana en ciberseguridad se combinan para detener la más amplia gama de amenazas, con capacidades de aprendizaje profundo e IA generativa integradas en todos los productos y servicios de Sophos.

A principios de 2025, ampliamos nuestra gama de funciones de IA generativa con el nuevo Sophos AI Assistant . Diseñadas en colaboración con los analistas de seguridad de primera línea de Sophos, las herramientas basadas en IA de Sophos permiten a los equipos de seguridad internos beneficiarse de flujos de trabajo reales y de la experiencia de los expertos de Sophos MDR . Sophos AI Assistant no es una herramienta de IA más, sino la experiencia del equipo que hay detrás del servicio Sophos Managed Detection and Response , condensada en un agente inteligente.

Sophos tiene el honor de ser de nuevo líder en la evaluación del Cuadrante Mágico de Gartner. Nos comprometemos a seguir ofreciendo productos y servicios líderes en el sector que protejan a las organizaciones de las ciberamenazas, independientemente de en qué punto de su proceso de seguridad se encuentren.

Lee el informe del Cuadrante Mágico de Gartner®

Para obtener más información sobre el reconocimiento de Sophos en el Cuadrante Mágico de Gartner® de 2025 para plataformas de protección de endpoints, vuelve a visitar el jueves 17 de julio de 2025 para leer el informe completo .

Gartner, Cuadrante Mágico para plataformas de protección de endpoints, Evgeny Mirolyubov, Deepak Mishra, Franz Hinner, 14 de julio de 2025

