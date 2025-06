Sophos colabora con Capsule en un nuevo programa de ciberseguros

Sophos se complace en anunciar una nueva colaboración con Capsule, un corredor de seguros especializado, que facilita el acceso a la cobertura de ciberseguros para las organizaciones del Reino Unido que implementan las soluciones de ciberseguridad de Sophos a través de un proveedor de servicios gestionados (MSP).

Los usuarios de Sophos disfrutan de una reducción automática de la prima, un proceso de solicitud simplificado, una cobertura completa y el uso preaprobado de los servicios de respuesta a incidentes de Sophos, mientras que los MSP de Sophos pueden ofrecer un mejor soporte a sus clientes con una solución de ciberaseguro de confianza.

La demanda de ciberaseguros sigue creciendo y las pymes suelen tener dificultades con los largos procesos de solicitud, los complejos requisitos técnicos y las soluciones que no se adaptan a su entorno. Muchas recurren a su proveedor de servicios en busca de ayuda y el 99 % de los MSP informan de un aumento de la demanda de asistencia y soluciones para cumplir los requisitos de los ciberseguros, según un estudio de Sophos . Ante estos retos, Sophos y Capsule se han unido para ofrecer una solución diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los MSP y sus clientes.

Qué incluye el programa

La solución digital de Capsule colabora con las aseguradoras para facilitar a los clientes de ciberseguridad de Sophos la obtención de la cobertura que necesitan:

Descuentos disponibles para organizaciones que utilizan productos y servicios de Sophos, incluido Sophos MDR.

Proceso de solicitud sencillo y directo que permite a los clientes obtener un presupuesto orientativo en cuestión de minutos.

Precios orientativos mostrados lo antes posible para garantizar la máxima transparencia.

Cobertura completa que incluye protección financiera contra infracciones, asistencia en caso de crisis y servicios de atención al cliente.

Uso preaprobado de los servicios de respuesta a incidentes de Sophos en caso de incidente, para que puedas volver rápidamente a la normalidad.

Juntos, Capsule y Sophos trabajan de forma proactiva para concienciar sobre los riesgos cibernéticos y cerrar la brecha de cobertura. Capsule es el partner asegurador de confianza de Sophos en el Reino Unido, con un historial probado en la traducción de los ciberdefensas de Sophos en asegurabilidad, mejor cobertura y ahorro en las primas.

«La ciberseguridad y los ciberseguros ya no pueden funcionar de forma aislada, sino que deben trabajar juntos para reducir de forma cuantificable los riesgos de las empresas», afirma Liam Green, cofundador y director de operaciones de Capsule. «Esta colaboración se basa en una idea sencilla: las empresas que reducen de forma proactiva su exposición a los riesgos cibernéticos deben ser recompensadas de forma proactiva por su aseguradora para reflejar ese esfuerzo. En Capsule, siempre hemos creído que los seguros deben ser un facilitador, no una barrera. Eso significa hacer que las pólizas sean más accesibles, reflejen mejor las protecciones ya existentes y sean más fiables cuando más se necesitan. Al combinar la inteligencia sobre amenazas de primera línea de Sophos con nuestra propia experiencia en corretaje, estamos creando una solución de ciberseguro práctica, integrada y diseñada en torno a lo que realmente necesitan los clientes: confianza, continuidad y un equipo de confianza listo para ayudar cuando algo va mal».

«Sophos ya es el proveedor de ciberseguridad elegido por los MSP de todo el Reino Unido, ya que ofrece la cartera más completa de soluciones de ciberseguridad líderes del mercado», afirma Chris Bell, vicepresidente sénior de canales y alianzas mundiales de Sophos. «Con esta asociación, ampliamos las ventajas disponibles para los clientes que utilizan las soluciones de Sophos a través de un MSP, al tiempo que facilitamos a los MSP la tarea de satisfacer las necesidades de ciberaseguro de sus clientes. Los descuentos automáticos por el uso de las ciberdefensas de Sophos, incluido Sophos Managed Detection and Response (MDR), recompensan la reducción proactiva de riesgos, mientras que el soporte optimizado y fácil de usar para MSP en caso de un incidente cibernético proporciona tranquilidad y minimiza las interrupciones para los clientes».

Como demuestra el estudio sobre reclamaciones cibernéticas de Sophos , MDR es la mejor manera de reducir el riesgo cibernético y recuperarse rápidamente de los ataques. Quienes utilizan MDR reclaman de media un 97,5 % menos que quienes solo utilizan la detección de endpoints. Del mismo modo, casi la mitad (47 %) de los usuarios de MDR se recuperaron completamente de un ciberataque en una semana, en comparación con solo el 18 % de los que confían únicamente en la protección de endpoints y el 27 % de los que utilizan soluciones EDR/XDR.

Ten en cuenta que Sophos no es un agente de seguros autorizado y no vende, solicita ni negocia productos de seguros. Al proporcionar acceso a sitios web de terceros, (a) Sophos no recomienda ni respalda a dichos terceros, incluidos los agentes y compañías de seguros, ni los productos o servicios ofrecidos por dichos terceros, y (b) cualquier material o enlace contenido en su sitio web tiene como único objetivo proporcionar información. En la medida en que accedas a un sitio web de terceros desde un sitio web de Sophos, ten en cuenta que Sophos no investiga, supervisa ni comprueba la exactitud, idoneidad o integridad de los sitios web de terceros ni del contenido de dichos sitios web, y que tú eres el único responsable de tus interacciones con dichos terceros.

Capsule Insurance Services Limited, que opera bajo el nombre comercial Capsule, es un representante designado de James Hallam Limited, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), con número de referencia de empresa (FRN) 134435. El FRN de Capsule es 948838. Registrada en Inglaterra y Gales con el número de empresa: 13340821. El domicilio social se encuentra en 48 Belle Vue Terrace, Malvern, Inglaterra WR14 4QG.