Sophos elegido «2025 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice» tanto en plataformas de protección para endpoints como en detección y respuesta ampliadas

La máxima prioridad de Sophos es ofrecer soluciones de seguridad de primera clase. La verdadera medida de nuestro éxito es la satisfacción y los comentarios de los clientes que confían cada día en nuestros productos para proteger sus organizaciones. Estamos encantados de que los comentarios de nuestros usuarios hayan llevado a Sophos a ser reconocido como proveedor elegido por los clientes en los informes Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2025 para plataformas de protección de endpoints y detección y respuesta ampliadas. Esto convierte a Sophos en el único proveedor nombrado Customers’ Choice en ambos informes, lo que destaca la protección completa y robusta de la plataforma Sophos.

En el informe 2025 Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms , Sophos recibió una puntuación de 4,8/5,0 basada en 361 opiniones, a fecha de 31 de enero de 2025. Esto supone la cuarta vez consecutiva que los clientes reconocen a Sophos como proveedor «Customers’ Choice» en este mercado.

El informe « 2025 Voice of the Customer for Extended Detection and Response » es el primer informe de esta categoría. Sophos es el proveedor mejor valorado, con una puntuación de 4,8/5,0 y el mayor número de reseñas, con 257 reseñas en el informe, a fecha de 31 de enero de 2025. Además, Sophos es el mejor valorado en las cuatro categorías que abarcan aspectos específicos de la experiencia con el proveedor, con una puntuación de 4,9/5,0 en capacidades del producto, experiencia de ventas y experiencia de implementación, y de 4,8/5,0 en experiencia de soporte, según 257 reseñas a 31 de enero de 2025.

Opiniones de los clientes

A continuación se incluyen algunos ejemplos de lo que los clientes opinan sobre Sophos Endpoint y XDR:

Sophos Endpoint ofrece una protección robusta con detección avanzada de amenazas que aprovecha la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo para identificar y bloquear malware, ransomware y otros ataques. Consultor de TI SAP en el sector de la fabricación, 50-250 millones de dólares Enlace a la reseña

[Sophos Endpoint] es muy maduro y ofrece una gran protección contra ataques de seguridad ligeros y pesados en nuestra infraestructura. Especialista en TI en el sector sanitario y biotecnológico, 500-1000 millones de dólares Enlace a la reseña

[Sophos Endpoint] fusiona tecnologías como el aprendizaje profundo, la IA y la detección y respuesta en endpoints para proporcionar un software de seguridad integral para endpoints. Técnico de TI en el sector educativo, menos de 5000 empleados Enlace a la reseña

Sophos XDR es un software de protección de endpoints de última generación que utiliza una combinación de técnicas avanzadas para defenderse de una amplia variedad de ciberamenazas. Gerente de TI en el sector minorista, 500-1000 millones de dólares Enlace a la reseña

Sophos XDR facilita la detección y la respuesta a las amenazas. Está equipado con IA, es rápido y preciso, y ya no tenemos que preocuparnos por las amenazas a los endpoints. Ingeniero en el sector de la construcción, 250-500 millones de dólares Enlace a la reseña

La plataforma [Sophos XDR] emplea modelos de aprendizaje automático de vanguardia para identificar y bloquear incluso las amenazas de día cero y las amenazas persistentes avanzadas que los sistemas tradicionales basados en firmas podrían pasar por alto. Técnico de TI en el sector minorista, 50-250 millones de dólares Enlace a la reseña

Desde la detección rápida hasta la investigación de amenazas y la increíble respuesta ante ellas, Sophos XDR lo tiene todo. Su fiabilidad ha mantenido a raya las ciberamenazas. Gerente de TI en el sector de los servicios de TI, 250-500 millones de dólares Enlace a la reseña

Sophos XDR es un producto excelente. No es solo una herramienta analítica que nos ayuda a mejorar nuestras capacidades de detección y respuesta como equipo, sino que también nos ayuda en las operaciones diarias de TI. Técnico de servicio y soporte al cliente en el sector de los servicios de TI, 250-500 millones de dólares Enlace a la reseña



El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias y no debe interpretarse como declaraciones de hecho, ni representan las opiniones de Gartner o sus filiales. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente. PEER INSIGHTS es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Endpoint Protection Platforms, Peer Contributors, 23 de mayo de 2025

Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Extended Detection and Response, Peer Contributors, 23 de mayo de 2025