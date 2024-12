Sophos obtiene el primer puesto en firewall, MDR y EDR en los informes G2 Winter 2025

G2, una importante plataforma de evaluación de usuarios de tecnología, acaba de publicar sus informes Winter 2025 en los que Sophos ocupa el primer puesto en el ranking general de soluciones de firewall, MDR y EDR.

Sophos es, una vez más, el único proveedor nombrado líder en los informes G2 Overall Grid® para suites de protección de endpoints , detección y respuesta de endpoints (EDR) , detección y respuesta ampliadas (XDR) , software firewall y detección y respuesta gestionadas (MDR) . Basándose en las opiniones de los usuarios, Sophos se clasificó como la solución nº 1 en 36 informes individuales que abarcan los mercados de antivirus, EDR, suites de protección de endpoints, XDR, firewall y MDR.

Está escrito en las estrellas

Las plataformas de opiniones de clientes como G2 son cruciales para empoderar a los compradores, responsabilizar a las empresas e impulsar la innovación y la competencia en el mercado. Estas plataformas permiten a los clientes dejar opiniones sinceras y sin filtros sobre productos y servicios, proporcionando a los compradores potenciales acceso a experiencias reales de usuarios en lugar de solo marketing y mensajes. La transparencia y la visibilidad de las opiniones animan a las empresas a mejorar continuamente sus productos y las experiencias de los clientes.

Detección y respuesta gestionadas

Sophos MDR permite a más de 26.000 clientes maximizar el valor de sus inversiones en ciberseguridad. Además de la clasificación general nº 1 entre las soluciones MDR, Sophos MDR también está clasificada como la mejor solución en siete segmentos adicionales del informe, incluida General, Empresa y Mercado Medio, además de obtener las distinciones Mejores Resultados y Mejor Usabilidad para los segmentos Empresa y Mercado Medio.

Detección y respuesta a endpoints/Detección y respuesta ampliadas

Sophos EDR/XDR consiguió la distinción de líder en cinco segmentos diferentes en los informes Winter 2025, incluyendo los segmentos general, empresas, mercado medio y pequeñas empresas, así como líder general de impulso.

Firewall

Además de ser la solución de firewall nº 1 general, Sophos Firewall también fue calificada como la solución de firewall nº 1 por los usuarios del mercado medio y de la empresa. Los 4 segmentos de usuarios (general, pequeñas empresas, medianas empresas y empresas) nombraron a Sophos Firewall líder en sus respectivos informes de G2 Grid.

Validación independiente de terceros

Los elogios de los informes G2 Winter 2025 llegan tras otro importante informe basado en las opiniones de los usuarios en el informe de Gartner 2024 Voice of the Customer for Managed Detection and Response , en el que Sophos fue el proveedor mejor valorado por los clientes, junto con el mayor número de opiniones de usuarios incluidas en el informe.

Con esta última distinción, Sophos ha sido el único proveedor de ciberseguridad elegido por los clientes en los mercados de plataformas de protección de endpoints, firewalls de red y MDR en 2024 en Gartner Peer Insights, un testimonio de la capacidad de Sophos para proporcionar seguridad integral a organizaciones de todos los tamaños.

Además, no solo nuestros clientes hablan maravillas de la protección de Sophos. MITRE ATT&CK Evaluations, una de las pruebas de seguridad independientes más respetadas del mundo, acaba de publicar sus 2024 MITRE ATT&CK® Evaluations: Enterprise . Sophos XDR detectó el 100% de los comportamientos del adversario en escenarios de ataque dirigidos a plataformas Windows y Linux, imitando cepas de malware de las despiadadas bandas de ransomware-as-a-service LockBit y CL0P. Todas las respuestas de Sophos a estos escenarios de ataque de ransomware fueron calificadas como «técnica», la máxima calificación posible que denota quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo se llevaron a cabo los ataques.

Lo que dicen los clientes de Sophos

«Sophos MDR: solución MDR de 360 grados para la seguridad de endpoints», dijo un usuario del segmento Empresa

«Sophos MDR nos ayuda a dormir tranquilos sabiendo que nuestro entorno está vigilado 24/7», dijo un usuario del segmento Mid-Market

«Sophos Firewall es una solución de seguridad robusta y fácil de usar que ofrece una protección completa gracias a la detección avanzada de amenazas, la inspección profunda de paquetes y la seguridad sincronizada con otros productos de Sophos» dijo un Jefe de TI en el segmento de Mercado Medio

«Sophos Firewall identifica y bloquea automáticamente las amenazas activas, impide el movimiento lateral de los ataques y ofrece información inmediata sobre los dispositivos, usuarios y aplicaciones comprometidos», dijo un usuario del segmento de la Pequeña Empresa

«Lo que más destaca es la facilidad con la que Sophos Firewall agiliza las tareas de seguridad, permitiendo a los usuarios centrarse en proteger sus redes sin complicarse con configuraciones complejas», dijo un usuario del segmento de la mediana empresa .

«Podemos estar tranquilos sabiendo que Sophos Intercept X protege continuamente nuestros endpoints de los ataques de ransomware, que son el tipo de cosas que quitan el sueño a los administradores de TI», dijo un analista de SOC en el segmento de mercado medio .

Mejora tus ciberdefensas con Sophos

Tal y como ilustran las calificaciones de G2, Sophos ofrece una amplitud y profundidad de protección sin precedentes. Nuestras soluciones líderes mundiales para endpoints, redes, correo electrónico, nube y operaciones de seguridad defienden a más de 600.000 organizaciones de ciberamenazas avanzadas, incluido el ransomware.

Para obtener más información sobre nuestros servicios y productos, habla con tu socio o representante de Sophos y visita nuestro sitio web.