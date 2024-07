Sophos MDR para Microsoft Defender: ganando impulso con mejoras de servicio específicas para Microsoft

En julio de 2023 presentamos Sophos MDR para Microsoft Defender que permite a las organizaciones reforzar sus defensas y obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en tecnología Microsoft. Un año después, más de 12.000 organizaciones ya han integrado sus pilas tecnológicas de Microsoft con la plataforma Sophos Central para beneficiarse de resultados superiores en ciberseguridad.

Sophos Managed Detection and Response protege a más de 23.000 clientes en todo el mundo, más que cualquier otro proveedor de servicios MDR. Muchas de estas organizaciones también han invertido en herramientas de seguridad de Microsoft, aprovechando Sophos MDR para responder a las alertas de seguridad de Microsoft y defenderse de ataques sofisticados que la tecnología de Microsoft por sí sola no puede detener.

Sophos MDR para Microsoft Defender proporciona el personal, los procesos y la tecnología para detectar, investigar y responder eficazmente a las amenazas, aprovechando los datos de una amplia gama de soluciones de Microsoft.

Sophos innova y mejora continuamente el servicio Sophos MDR para ayudar a ampliar y fortificar las defensas de Microsoft. Con Sophos MDR, las organizaciones con soluciones Microsoft se benefician de:

Expertos certificados por Microsoft

El equipo de MDR de Sophos incluye analistas de operaciones de seguridad certificados por Microsoft, especializados en detectar y responder a ciberataques mediante guías de respuesta personalizadas de Microsoft. Sophos emplea a más de 500 expertos en detección y respuesta a amenazas en todo el mundo, respaldados por siete centros de operaciones de seguridad (SOC) globales.

Las certificaciones incluyen Analista de Operaciones de Seguridad de Microsoft (SC-200) y Arquitecto de Ciberseguridad de Microsoft (SC-100).

Detecciones de amenazas específicas de Microsoft

Sophos MDR y Sophos XDR utilizan reglas propias de detección de amenazas e inteligencia de primera clase para identificar y detener las amenazas que pueden eludir las soluciones de seguridad de Microsoft. Detecta ataques de toma de control de cuentas y de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC), incluso sin una suscripción a Microsoft E5/A5.

Las últimas detecciones patentadas por Sophos para Office 365 (incluidas con nuestra integración de Microsoft Office 365 Management Activity) detectan con precisión reglas de correo electrónico malicioso, patrones de acceso de usuarios no autorizados y mucho más.

Soporte integral para las soluciones de Microsoft

Más de 12.000 clientes de Sophos ya han configurado nuestras integraciones de Microsoft llave en mano. Incluidas sin coste adicional con Sophos MDR y Sophos XDR, estas integraciones son compatibles con una amplia gama de soluciones de Microsoft más allá de Defender for Endpoint. Los datos telemétricos de Office 365, Defender for Identity, Defender for Cloud Apps y Entra ID Protection se recopilan, analizan, correlacionan y priorizan, lo que permite a los analistas investigar y responder rápidamente a las amenazas.

A principios de este mes lanzamos la versión 2 de nuestra integración de la API de seguridad Microsoft Graph. La nueva versión proporciona información adicional de las soluciones de seguridad de Microsoft para ayudar a acelerar la detección, investigación y respuesta.

Amplias integraciones con herramientas ajenas a Microsoft

Sophos MDR y Sophos XDR ofrecen una compatibilidad líder en el sector con prácticamente cualquier entorno o pila tecnológica. Ampliamos constantemente nuestro ecosistema de partners con integraciones adicionales para endpoints, firewall, redes, correo electrónico, nube, identidad, productividad y soluciones de copia de seguridad, para ampliar la visibilidad y detener los ataques en todo el entorno informático.

Entre las integraciones añadidas recientemente se encuentran Acronis, Barracuda, Cisco Identity, F5, Forcepoint, Veeam, Zscaler, etc.

Ciberseguridad que impulsa el valor empresarial

Las organizaciones equilibran constantemente los riesgos y las inversiones en ciberseguridad con el valor y los resultados empresariales. Sophos MDR para Microsoft Defender ayuda a crear un programa sostenible que equilibra la necesidad de proteger con la necesidad de dirigir tu empresa.

Obtén un mayor rendimiento de tus inversiones en ciberseguridad

Con Sophos MDR, nuestros analistas pueden aprovechar tus soluciones de seguridad existentes, sean o no de Microsoft, para detectar y responder a las amenazas en tu nombre.

Reduce el riesgo y los costes asociados a incidentes y brechas

Los adversarios utilizan técnicas sofisticadas para evitar activar las soluciones de seguridad preventivas. Sophos MDR detecta y detiene las amenazas que pueden eludir las herramientas de seguridad.

Libera a tus equipos para que se centren en la habilitación empresarial

El equipo de Sophos MDR supervisa tu entorno informático las 24 horas del día, lo que permite a tus equipos internos centrarse en el crecimiento de tu empresa.

Mejora la elegibilidad y las primas de la cobertura del ciberseguro

Sophos MDR mitiga el riesgo y te ayuda a cumplir los requisitos críticos de los ciberseguros, como la supervisión 24/7 y las funciones de detección y respuesta de endpoints (EDR).

Fortalece tus defensas de Microsoft

Sophos MDR es el servicio de Detección y Respuesta Gestionadas más popular y más revisado del mundo, con una puntuación de 4,8/5 en Gartner Peer Insights a 19 de julio de 2024.

Para saber más sobre Sophos MDR para Microsoft Defender y cómo puede ayudarte, visita nuestra página web o habla con un experto en seguridad hoy mismo.