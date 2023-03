Guía de ciberseguridad: proteger el sector educativo

Los retos de ciberseguridad en el sector educativo siguen aumentando en volumen y complejidad. Las instituciones educativas son un objetivo prioritario de los ataques debido a la gran cantidad de datos sensibles que albergan, desde información personal sobre el personal y los estudiantes hasta valiosos datos de investigación. Recientemente, la superficie de ataque del sector ha aumentado, impulsada en parte por el crecimiento del aprendizaje online, el uso acelerado de aplicaciones colaborativas, el aumento del acceso remoto, el gran número de dispositivos y la diversidad de sistemas operativos en la red.

Para ilustrar la magnitud del reto, la frecuencia de los ataques de ransomware en la educación ha aumentado considerablemente en los últimos años: el 56% de las organizaciones de educación primaria y secundaria y el 64% de las de educación superior informan de haber sido atacadas por ransomware en 2021, frente al 44% en 2020*. En términos más generales, casi la mitad de las organizaciones educativas informaron de un aumento del volumen, la complejidad y el impacto de los ciberataques en sus organizaciones con respecto al año anterior. Lee el informe completo aquí.

El sector educativo se enfrenta a retos únicos

La evolución de las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de los atacantes y la creciente profesionalidad del sector de la ciberdelincuencia son factores importantes que impulsan el complejo panorama actual de las amenazas. Una serie de factores adicionales agravan aún más el reto de la ciberseguridad al que se enfrenta el sector educativo:

Los estudiantes y el personal necesitan acceso 24/7 a portales en Internet a través de multitud de dispositivos.

Los distritos escolares y las universidades tienen que permitir el intercambio seguro de datos personales, contenido didáctico digital, transacciones financieras, etc. entre distintos departamentos y centros

El número de dispositivos privados y escolares que acceden a la red sigue creciendo, al igual que el número de tecnologías y aplicaciones educativas.

Los protocolos de cifrado utilizados en las herramientas de colaboración e intercambio de datos crean puntos ciegos para las tecnologías de protección, lo que permite a los ciberdelincuentes llevar a cabo actividades maliciosas sin ser detectados, como camuflar las operaciones de exfiltración de datos y ocultar el tráfico de mando y control.

Los centros escolares deben garantizar el cumplimiento de la normativa y mantener la seguridad de los alumnos mientras utilizan Internet.

Los ciberdelincuentes intentan explotar activamente el uso de tecnologías basadas en la nube, ya que las prácticas de ciberseguridad están menos establecidas que en los entornos tradicionales in situ

Sophos puede ayudar

Descarga nuestro whitepaper Cybersecurity Guide for Educational Institutions para saber cómo Sophos puede ayudar a resolver los retos de ciberseguridad más comunes a los que se enfrenta el sector educativo.

Sophos MDR es nuestro servicio 24/7 totalmente gestionado, prestado por expertos especializados en detectar y responder a ciberataques sofisticados que las soluciones tecnológicas por sí solas no pueden evitar. Como el proveedor de MDR más fiable del mundo y con muchos cientos de clientes del sector educativo, tenemos una profundidad y amplitud de conocimientos sin igual en lo que se refiere a las amenazas a las que se enfrenta el sector educativo. Sophos MDR aplica lo aprendido en la defensa de una organización educativa a todas las demás del sector, generando “inmunidad comunitaria” y elevando las defensas de todos.

“Los expertos en pruebas de penetración se sorprendieron que no pudieran encontrar la forma de entrar. En ese momento supimos que podíamos confiar plenamente en el servicio de Sophos”.

Universidad de Queensland del Sur

“Desde que implantamos Sophos, hemos conseguido liberar horas operativas que han permitido a nuestros equipos centrarse en iniciativas que han aumentado la satisfacción de nuestros estudiantes”.

Universidad London South Bank

“El equipo de Sophos actúa como nuestros porteros, sentándose detrás de nosotros con sus habilidades y dándonos la seguridad de que nos cubren las espaldas”.

Inspire Education Group

Sophos ZTNA elimina los clientes VPN vulnerables, permitiéndote ofrecer un acceso seguro y sin fisuras a los recursos a tus usuarios remotos definidos por políticas. Elimina la confianza implícita en las aplicaciones, usuarios y dispositivos de tu entorno, permitiendo el acceso segmentado a tus sistemas y recursos solo a quienes lo necesiten.

Sophos Secure Access Portfolio permite a las instituciones educativas conectar sedes remotas y sucursales, ofrecer aplicaciones críticas de nube y SaaS como Dropbox Education, G Suite, ClassDojo, etc., y compartir datos e información entre sedes. Incluye:

Sophos ZTNA para apoyar el acceso seguro a las aplicaciones

Dispositivos Ethernet remotos Sophos SD-RED para ampliar tu red de forma segura a sucursales y dispositivos remotos

Puntos de acceso inalámbricos de Sophos para una red inalámbrica fácil y segura

Sophos Switch para un acceso seguro en la LAN

Además, para simplificar la gestión, todo se gestiona a través de una única plataforma de seguridad basada en la nube, Sophos Central.

*The State of Ransomware in Education 2022, Sophos