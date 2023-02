Sophos MDR es el proveedor de ciberseguridad en el que los clientes confían más

Managed Detection and Response (MDR) es una de las áreas más candentes y de más rápido crecimiento dentro de la ciberseguridad, y eso probablemente no sea ninguna sorpresa. Para la gran mayoría de las organizaciones, la complejidad y los gastos asociados a la contratación, formación y retención de un equipo cualificado de analistas de operaciones de seguridad, es una tarea ingente. Si a eso le añadimos el intento de montar un centro de operaciones de seguridad (SOC) completo y la alimentación de amenazas asociada, la realidad de poner en marcha tu propia oferta de ciberseguridad como servicio queda simplemente fuera del alcance de todas las organizaciones de TI, salvo de las más grandes.

Por eso, los profesionales de TI más inteligentes buscan externalizar las capacidades de MDR a un partner de confianza. Al evaluar los servicios de MDR, los números importan. Y lo mires por donde lo mires, Sophos es el número uno en MDR.

Sophos MDR protege hoy a más de 15.000 organizaciones (y sumando) de ciberamenazas avanzadas que la tecnología por sí sola no puede detener, un número considerablemente mayor que cualquier otro proveedor. Defendemos a organizaciones de todos los tamaños y sectores en más de 120 países de todo el mundo. Esta amplitud y profundidad de experiencia permite a Sophos ofrecer resultados de ciberseguridad superiores día tras día, respaldados por la seguridad de nuestra garantía de protección contra infracciones líder en el mercado.

#Nº 1 en experiencia en amenazas y tiempo de respuesta

Defender a más de 15.000 clientes proporciona a nuestros analistas MDR un nivel de experiencia en detección, investigación y reparación de amenazas que otros proveedores simplemente no pueden reproducir. Sophos ve más y detiene más que nadie. Esta experiencia sin igual en amenazas permite a nuestros analistas responder con mayor rapidez y precisión en todas las fases del proceso de detección y respuesta, desde la identificación de las señales que importan hasta la investigación de incidentes potenciales y la neutralización de actividades maliciosas.

“Los pentesters se sorprendieron de no poder encontrar la forma de entrar. En ese momento supimos que podíamos confiar plenamente en el servicio de Sophos”.

– Universidad de Queensland del Sur

Mantenemos runbooks compartidos para cada amenaza o actor único que experimentamos en todos los entornos de los clientes. Una vez que se identifica a un adversario, los analistas consultan el runbook correspondiente y pasan directamente a la acción, aprovechando la experiencia colectiva del equipo para resolver rápidamente el incidente.

“La solución MDR de Sophos nos ha salvado al menos una vez el año pasado de un desagradable incidente de malware que podría haberse convertido rápidamente en un ataque de ransomware en toda regla”.

– HammondCare

Nuestra amplia y profunda experiencia en amenazas nos permite detectar y neutralizar los ataques más rápido que nadie. Los clientes de Sophos MDR se benefician de un tiempo medio de respuesta a amenazas de sólo 38 minutos para detectar, investigar y remediar, considerablemente más rápido que otros proveedores de seguridad y más de cinco veces más rápido que incluso los equipos internos más rápidos.

#nº 1 en experiencia específica del sector

Proteger a más de 15.000 clientes significa que Sophos MDR tiene una gran experiencia en la defensa de organizaciones de todos los sectores industriales importantes. Por supuesto, esto es fácil de decir, pero mucho más difícil de cumplir, por lo que me gustaría poner algunas cifras a este punto. De nuestros clientes actuales *:

11 % pertenece al sector educativo

11 % pertenece a servicios financieros

12 % pertenece al sector público

7 % pertenece a la sanidad

17 % pertenece al sector manufacturero

10 % pertenece al comercio minorista

Dentro de cada sector, aplicamos automáticamente la inteligencia y lo aprendido al proteger a un cliente a todos los demás con un perfil similar. Esto nos permite elevar las defensas de nuestros clientes por encima de lo que podría conseguirse de otro modo.

#nº 1 en inteligencia sobre amenazas en tiempo real

Como proveedor líder mundial de tecnologías de ciberseguridad, Sophos protege a más de 550.000 organizaciones con nuestras soluciones de seguridad líderes del mercado para endpoints, redes, correo electrónico y la nube. Cada solución genera una gran cantidad de información sobre amenazas en tiempo real que se comparte con los analistas de Sophos MDR a través de nuestro Ecosistema de Ciberseguridad Adaptable, garantizando que nuestros operadores tengan siempre la visibilidad más completa y actualizada de las amenazas activas.

Los proveedores de ciberseguridad con menos visibilidad de las amenazas activas suelen complementar sus conocimientos internos con fuentes adicionales de inteligencia sobre amenazas que agregan actividad de amenazas de un conjunto más amplio de fuentes. Estas fuentes son valiosas, pero solo informan a los equipos de seguridad de los sucesos después de que ocurran.

Por el contrario, nuestra inteligencia sobre amenazas de pila completa proporciona visibilidad de las amenazas en el momento en que se producen. Armados con esta información, podemos descubrir rápidamente la actividad nueva de los adversarios en el entorno de un solo cliente y, a continuación, defender proactivamente a todas las demás organizaciones bajo nuestra vigilancia.

#Nº 1 en la clasificación de los clientes

Sophos MDR no solo es el servicio más fiable, sino también el mejor valorado. Los clientes otorgan sistemáticamente a Sophos MDR las mejores puntuaciones:

Sophos es la solución MDR mejor valorada y más reseñada en Gartner® Peer Insights™ con una puntuación de 4,8/5 en 271 reseñas a 20 de diciembre de 2022, y el 97 % de los clientes dicen que nos recomendarían.

G2 ha nombrado recientemente a Sophos la mejor solución MDR general en su Informe de Invierno 2023 (cuarto trimestre de 2022), calificándonos por encima de otros diez proveedores

Consulta nuestros cientos de opiniones independientes y verificadas para saber qué dicen nuestros clientes de nuestro servicio

#nº 1 en Cobertura SOC Escalable

Otra métrica importante a tener en cuenta al evaluar los servicios MDR es el número de personas que hay detrás de la protección. Necesitas suficiente amplitud de cobertura para garantizar una asistencia ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así como la profundidad de conocimientos para optimizar cada etapa del proceso de detección y respuesta.

Sophos MDR cuenta con más de 500 especialistas en ciberamenazas que trabajan las 24 horas del día para proteger a los clientes de ataques sofisticados. Los expertos en detección y respuesta a amenazas que trabajan en seis SOC en Australia, India, Reino Unido e Irlanda y Norteamérica cuentan con el apoyo de un amplio y unido equipo de especialistas en malware, inteligencia de amenazas, ingeniería de datos, ciencia de datos, caza de amenazas, rastreo de adversarios y respuesta a incidentes.

Esta combinación única nos permite ofrecer la mejor detección y respuesta a escala humana del mundo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. (Pronto abriremos un séptimo SOC en Alemania, que también ofrecerá asistencia en el idioma local).

Sophos es el número 1 en MDR

Se mire por donde se mire, Sophos es el número uno en MDR, con la confianza de más organizaciones que cualquier otro proveedor. La experiencia superior en amenazas, los tiempos de respuesta, los conocimientos específicos del sector, la inteligencia sobre amenazas en tiempo real, las valoraciones de los clientes y los especialistas en SOC garantizan que los clientes de Sophos MDR disfruten de los mejores resultados posibles en ciberseguridad, lo que les permite centrarse en lo que es importante para su negocio.

Para saber más sobre Sophos MDR y explorar cómo podemos ayudarte, habla hoy mismo con uno de nuestros especialistas en ciberseguridad.

* Titulares de licencia de suscripción anual

