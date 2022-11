ZTNA como servicio

El reciente lanzamiento de nuestro programa de Early Access a ZTNA 2.0, ha permitido un nuevo modelo de despliegue para Zero Trust Application Access que llamamos ZTNA as a Service, o ZTNAaaS. La acogida de este EAP ha sido extremadamente positiva, y si aún no te has subido a bordo, por favor, hazlo para ayudar a que esta versión sea la mejor posible.

Zero Trust como servicio en la nube

Sophos ZTNA 2.0 hace que el despliegue de Zero Trust sea más fácil que nunca, gracias a la sustitución de las puertas de enlace virtuales por conectores ZTNA ligeros en el lado del alojamiento de aplicaciones que establecen conexiones salientes con Sophos Cloud. Esta nueva opción de despliegue elimina la necesidad de configurar el firewall NAT, lo que ha recibido una gran cantidad de comentarios positivos.

Esto no sólo hace que el despliegue sea mucho más sencillo, sino que también mejora la seguridad al eliminar los puertos del firewall abiertos a Internet y hacer que la aplicación sea inaccesible y completamente invisible para el mundo exterior.

Con ZTNaaS, Sophos Cloud ahora intermedia las conexiones seguras entre sus endpoints de confianza cero y los conectores ZTNA. Los nuevos conectores ZTNA están disponibles en las mismas plataformas virtuales y de nube: VMware, Hyper-V y AWS.

Los puntos de presencia en la nube (PoPs) de ZTNAaaS están disponibles en:

Europa (Irlanda y Frankfurt)

Norteamérica (Ohio y Oregón)

Asia Pacífico (Mumbai y Sydney)

Puedes definir tu punto de presencia en la nube preferido cuando configures tus conectores.

Por supuesto, si prefieres gestionar y mantener el plano de datos utilizando las pasarelas de ZTNA, también puedes seguir haciéndolo. Y si deseas ejecutar un entorno híbrido con puertas de enlace y conectores en la nube, también puedes hacerlo.

Consulta los foros de la comunidad de Sophos ZTNA para obtener todos los detalles sobre cómo empezar y aprovechar también nuestro nuevo acceso al agente de macOS.

Sophos ZTNA es la solución de acceso de confianza cero más innovadora del mercado, pero no te fíes de nuestra palabra, mira lo que dice Frost & Sullivan.