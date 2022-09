Lo que sabemos del ataque contra Uber y cómo protegerse

Según todos los indicios, y por desgracia hay muchos, un hacker (en el sentido entrar en una red de forma ilegal, no en el de resolver problemas de codificación muy complicados) ha entrado en la empresa de transporte compartido Uber.

Según un informe de la BBC, el pirata informático tiene sólo 18 años y parece haber realizado el ataque por la misma razón que llevó al alpinista británico George Mallory a seguir intentando (y finalmente a morir en el intento) coronar el Monte Everest en la década de 1920: porque está ahí.

Uber, comprensiblemente, no ha dicho mucho más hasta ahora [2022-09-16T15:45Z] que anunciar en Twitter:

We are currently responding to a cybersecurity incident. We are in touch with law enforcement and will post additional updates here as they become available.

— Uber Comms (@Uber_Comms) September 16, 2022