Sophos nombrado líder mundial en gestión unificada de endpoints (UEM)

Estamos encantados de anunciar que, por tercer año consecutivo, Sophos ha sido nombrado líder en el IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software for Small and Midsize Businesses 2022 Vendor Assessment (Doc #US48325522, May 2022).

El IDC MarketScape evaluó a 18 proveedores en función de cómo sus capacidades de gestión de dispositivos y seguridad satisfacen las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

Creemos que uno de los factores clave que contribuyen a la posición de Sophos es la forma en que nuestra oferta de UEM se vincula de forma exclusiva con Sophos XDR. Al almacenar la información y los eventos móviles en el lago de datos de Sophos XDR, los clientes se benefician de una mayor visibilidad de los eventos que tienen lugar en su entorno.

Toda esta información se almacena junto a cada uno de nuestros productos habilitados para XDR (seguridad de endpoints, servidores, firewalls, correo electrónico y cloud), lo que permite a nuestros clientes detectar actividades sospechosas e investigarlas en todo el entorno.

A través de la integración con las herramientas de automatización del flujo de trabajo, Sophos UEM también puede impulsar acciones de respuesta automatizadas, permitiendo que UEM se utilice como un punto de aplicación para remediar las brechas detectadas, la actividad sospechosa o el malware detectado en los dispositivos.

El IDC MarketScape señaló: “Con un enfoque central en las PYMES y las empresas del mercado medio, la amplia cartera de productos de ciberseguridad, redes y análisis de Sophos ofrece a los clientes una amplia gama de oportunidades de integración con su producto UEM, fortaleciendo la oferta de gestión como parte de una plataforma de seguridad/gestión más amplia de Sophos”.

Sophos Central es nuestra plataforma unificada de ciberseguridad, que permite a los clientes gestionar y proteger sus dispositivos junto a cada una de nuestras soluciones de protección de última generación. La consolidación en una única plataforma en la nube, ayuda a mejorar la visibilidad y la seguridad de todo el estado, a la vez que reduce los esfuerzos de administración.

