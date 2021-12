¡SFW! Las N mejores historias de ciberseguridad de 2021 (siendo N perteneciente a los números naturales)

¡SFW! ¡Aquí están! ¡Las N mejores historias de ciberseguridad del año que son totalmente SFW y totalmente propicias para unas Felices Fiestas!

Y por totalmente SFW, no solo nos referimos a Adecuado Para el Trabajo (Suitable For Work), sino también a Algo Para el Fin de semana (Something For the Weekend), una doble ventaja si tienes que trabajar durante las vacaciones y estás buscando contenido relajado que, sin embargo, cuente como un auténtico aprendizaje en el trabajo.

Mientras todos los demás eligen sus N incidentes de ciberseguridad más terribles de 2021, algunos de ellos con valores preocupantes de N, nosotros pensamos en elegir nuestras historias de fin de año de una forma más familiar.

Desde el hombre de Liverpool que se sorprendió al descubrir que pesaba 100 toneladas, pasando por el difunto especulador europeo de criptomonedas que en realidad pesaba solo 100 gramos, hasta el huevo de Pascua de crustáceos del gobierno de los EEUU…

¿TODAVÍA ESTÁS BUSCANDO UNA LISTA DE LOS “TRES TERRIBLES”?

En caso de que no puedas vivir sin una lista de los Tres Terribles Incidentes de Ciberseguridad, hemos escrito un código para ayudarte a generar una versión personalizada pero objetiva de la tuya:

Aquí tienes algunos ejemplos de resultados – elige el que más te {guste, odies, temas, respaldes, no estés de acuerdo} y {disfruta, tiembla al verlo, despotrica} ¡tu propia y única* lista de los principales incidentes del año!

$ luax top3.lua

Los N principales incidentes de ciberseguridad de 2021 para N=3

1 ransomware

2 kaseya

3 hafnium

$ luax top3.lua

Los N principales incidentes de ciberseguridad de 2021 para N=3

1 log4shell

2 printnightmare

3 ransomware

$ luax top3.lua

Los N principales incidentes de ciberseguridad de 2021 para N=3

1 clearview ai

2 hafnium

3 emotet

$ luax top3.lua

Los N principales incidentes de ciberseguridad de 2021 para N=3

1 iot

2 hivenightmare

3 log4shell