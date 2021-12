AV-TEST otorga a Sophos Intercept X la certificación de “Top Product”

Nos complace anunciar que Sophos Intercept X ha recibido la certificación “Top Product” en las pruebas de AV-TEST de octubre de 2021 para dispositivos Windows. Esto sigue a una puntuación perfecta en protección, usabilidad y rendimiento en las pruebas de junio de 2021 para dispositivos macOS y la certificación “Aprobado” en la prueba de julio de 2021 para dispositivos Android.

Estos premios de AV-TEST forman parte de una serie de logros recientes de Sophos Intercept X:

SE Labs

SE Labs nombró a Intercept X como la “Mejor solución de endpoint empresarial” en su Informe anual de 2021. Este fantástico logro se produce después de que Intercept X recibiera el premio a la mejor solución para endpoints de pequeñas empresas durante dos años consecutivos en los informes anuales de SE Labs 2019-2020.

Gartner®

Gartner publicó recientemente su primera Market Guide for Extended Detection and Response (XDR), que proporciona orientación para los líderes en seguridad y gestión de riesgos que estén considerando invertir en XDR. Sophos figura entre una lista de 12 proveedores representativos que ofrecen una solución XDR.

A principios de este año, Sophos fue nombrada “Líder” en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2021 para Plataformas de Protección de Endpoint (EPP) por duodécimo informe consecutivo. Mientras que otros proveedores van y vienen, Sophos sigue siendo líder.

La protección de endpoints de Sophos Intercept X tiene una calificación de 4,8/5 en Gartner Peer Insights al 26 de noviembre de 2021, según 577 revisiones verificadas durante los 12 meses anteriores.

CRN

Sophos MTR ganó el premio a la “Mejor detección y respuesta gestionadas” en los premios CRN 2021 Tech Innovator Awards. Con Sophos MTR, las organizaciones se benefician de la búsqueda, detección y respuesta de amenazas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, como un servicio totalmente gestionado por nuestros expertos operadores.

Prueba Sophos Intercept X hoy

Activa una versión de prueba gratuita hoy y prueba Sophos Intercept X. Combina capacidades de prevención líderes en la industria que bloquean ransomware, exploits y malware nunca antes visto con un potente XDR para la búsqueda avanzada de amenazas y operaciones de TI.

