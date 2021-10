Cómo la curiosidad crea mejores productos: un día en la vida de un Senior Hardware Engineer

El modo en que el equipo de Sophos Firewall trabaja conjuntamente es una de las cosas que más me gustan de trabajar en Sophos. Nuestros nuevos dispositivos de la serie XGS implican una ingeniería muy compleja. Su entrega ha requerido un gran conocimiento, y estoy agradecido de formar parte de este equipo de personas con gran talento.

El equipo de hardware está dividido en dos ubicaciones: una aquí en Ahmedabad, India, y otra en Pittsburgh, Estados Unidos. Aunque estamos en zonas horarias muy diferentes, nos reunimos la mayoría de los días, cuando es nuestra tarde y el equipo de Pittsburgh recién comienza su mañana.

Esas sesiones son realmente útiles para mantener todo sincronizado. ¡Eso es importante porque somos un equipo relativamente pequeño con una gran lista de proyectos!

La estrategia que usamos es tener dos miembros del equipo trabajando en cada familia de productos de firewall, uno ubicado en los Estados Unidos y otro en la India. De esta manera, podemos apoyarnos mutuamente y ser productivos en cada período de 24 horas.

Dirijo tres familias de productos y trabajo con tres compañeros de proyecto: Jack Dawson, Uwe Pack y Leo Wood. Tienen mucho talento y es muy divertido aprender de ellos. Si dibujara un gráfico de mi conocimiento durante los últimos años, vería un aumento desde que trabajamos juntos.

Mantener las ganas de aprender

Me uní a Sophos después de graduarme del Instituto de Tecnología Informática de Pune en 2014. Me mudé a un estado diferente para unirme a Sophos, y ha sido una gran experiencia.

Desde entonces, me casé y mi esposa, Kavita, que trabaja como ingeniera de redes, se ha unido a mí aquí en Ahmedabad, junto con mi familia. Cuando no estoy trabajando o pasando tiempo con ellos, camino mucho y me encanta leer. Siempre tengo una lista de libros pendientes.

Mi interés en la ingeniería comenzó con la construcción de hardware barebone; llevar un kit de hardware de literalmente nada a algo en lo que se pueda ejecutar software. Al principio fue frustrante, pero realmente disfruté el desafío y me entraron ganas de aprender más.

Hoy me pasa lo mismo. Cuando veo a un colega trabajando con tanta fluidez en una obra compleja de ingeniería, me siento ansioso por seguir aprendiendo. Cuando averiguo más, el hambre queda satisfecha, hasta el próximo desafío.

Esta curiosidad me mantiene acercándome a mis colegas; cuantas más preguntas hago, más aprendo.

Pruebas remotas en dos continentes

Este enfoque colaborativo no solo me ha permitido aprender, en realidad nos ha ayudado a elevar el nivel de nuestras instalaciones aquí en la India.

El laboratorio de Pittsburgh tiene capacidades de prueba remota realmente avanzadas, por lo que nuestro equipo en la India puede ejecutar pruebas automatizadas en un prototipo de dispositivo de firewall en un banco en Estados Unidos. De esta forma, podemos ejecutar 4.000 o 5.000 ciclos de potencia, mucho más de lo que un usuario necesitaría en el mundo real.

Y ahora, gracias a la ayuda de nuestros colegas, estoy muy orgulloso de decir que tenemos exactamente las mismas capacidades en nuestro equipo de hardware aquí en la India. Por lo tanto, en realidad hemos logrado dos hitos con este proyecto: un tipo de firewall nuevo y más potente y un laboratorio de pruebas nuevo y mejorado.

Esas nuevas instalaciones significan que podemos ir aún más lejos al probar nuestros productos durante todo el día. Los probamos a fondo de verdad, y eso significa que podemos estar seguros de que funcionarán para nuestros clientes. ¡Creo que os sorprenderíais de la cantidad de pruebas que hicimos pasar a los dispositivos!

Cuatro factores en el rendimiento del firewall

También me ha inspirado trabajar con nuestro líder en ingeniería de hardware, Mike Benson. Su profesionalismo es asombroso.

En particular, Mike se asegura de que pensemos en la experiencia del cliente al usar su firewall día a día, desde el inicio de un proyecto. Para ello, tenemos que gestionar y equilibrar cuatro parámetros clave: potencia, térmica, ruido y rendimiento.

La potencia es el primer desafío. El nuevo firewall es mucho más potente que su predecesor; en algunos casos, las especificaciones se han duplicado o incluso triplicado, por lo que debemos estar seguros de los márgenes en todos los rangos de potencia.

Toda esa energía produce una cantidad significativa de calor, por lo que el segundo desafío es administrar las propiedades térmicas dentro de la caja y evitar el sobrecalentamiento.

Eso podría implicar el uso de un ventilador, lo que nos lleva al tercer desafío: el ruido. El cliente no querrá un aparato que sea demasiado ruidoso en su entorno de trabajo, por lo que tenemos que ralentizar el ventilador o diseñar una curva de ventilación que se acumule cuando sea necesario.

Eso conduce al cuarto parámetro, que es la gestión de la carga de rendimiento. Por ejemplo, si la carga en el firewall no coincide con la carga en el ventilador, degradará el rendimiento y no podemos permitir eso.

Los cuatro requisitos se han especificado desde el comienzo del proyecto, para cada dispositivo de firewall de nuestra gama. Y debido a que todos los ingenieros los tuvieron en cuenta en todo momento, pudimos cumplir. El nuevo firewall puede ser dos veces más potente que el anterior, pero no notarás un aumento significativo en el ruido.

Lograr todo eso, para cada uno de los modelos de la familia de productos, fue una experiencia emocionante.

Una victoria para nuestros clientes y para el equipo

La serie XGS es la tercera generación de firewalls en los que he trabajado. Nuestros productos siempre aumentan en complejidad de ingeniería y capacidades, pero esta serie es un gran avance.

Hemos probado los nuevos dispositivos de forma intensiva y, en cada hito, han superado los requisitos iniciales que estableció el equipo. Nuestros clientes pueden sentirse muy confiados con la serie XGS.

El lanzamiento es una situación en la que todos salimos ganando. Estoy orgulloso de los productos y también estoy muy orgulloso de la capacidad de prueba que hemos construido aquí para el equipo en India, listo para el próximo proyecto.

Es muy motivador ver lo que es posible ahora. Estoy entusiasmado con el rumbo de la industria: todos los chips nuevos y las capacidades, y eso es lo que me mantiene en este campo.

Hay mucho más que quiero aprender. Y como parte de un gran equipo, podemos ofrecer los resultados necesarios. No me siento cansado al final del día, simplemente motivado para lo que construiremos a continuación.