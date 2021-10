Sophos galardonado con el All-Star 2021 ChannelPro SMB

Nos enorgullece anunciar que Sophos ha sido nombrado All-Star ChannelPro SMB 2021 en reconocimiento a nuestro significativo impacto en el canal durante el último año. Este premio sigue al lanzamiento de cuatro avances de SophosAI de código abierto, incluidos datos, herramientas y nuevas metodologías para promover la colaboración de la industria y la innovación acumulativa.

El programa ChannelPro SMB All-Star reconoce a un grupo selecto de proveedores de TI que han tenido un impacto significativo en el canal SMB en los últimos 12 meses. Los ganadores son elegidos por el equipo editorial de ChannelPro Network.

Joshua Saxe, científico jefe de Sophos, declaró:

Existe una gran oportunidad para mejorar, si no repensar por completo, cómo la comunidad de inteligencia artificial (IA) aborda todos los aspectos de la ciberseguridad, incluida la protección y detección de productos, la inteligencia de amenazas, la búsqueda de amenazas y mucho más. Los proveedores de ciberseguridad tienen mucho más que ganar si son abiertos, colaborativos y transparentes en torno a las nuevas innovaciones, y este premio es una validación de la importancia de los pasos que hemos dado hacia ese objetivo.

Rich Freeman, editor ejecutivo de ChannelPro Network, reconoció que “es difícil diferenciarse del resto con algo verdaderamente estelar” y elogió a Sophos por “dar un ejemplo que vale la pena seguir en un momento de actividad de amenazas descontroladas”.

Para obtener más detalles sobre la necesidad de transparencia de la IA dentro de la ciberseguridad y cómo SophosAl está liderando la carga, ve a Joshua Saxe hablando en Black Hat Europe 2021 del 8 al 11 de noviembre, “No More Secret Sauce! How We Can Power Real Security Machine Learning Progress Through Open Algorithms and Benchmarks”.