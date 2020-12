Cómo identificar si te afecta el ataque a SolarWinds

SolarWinds, especialista en el monitoreo de TI, informó el domingo pasado que había sido víctima de un “ataque manual de cadena de suministro altamente sofisticado […] probablemente impulsado por parte de un estado “.

Los productos comprometidos son las versiones de SolarWinds Orion 2019.4 a 2020.2.1.

¿Cómo identificar si está ejecutando una versión de SolarWinds Orion afectada?

Los clientes de Sophos pueden identificar si están ejecutando una versión vulnerable de varias formas:

Clientes de Sophos MTR

El equipo de MTR está monitoreando activamente todos los entornos de clientes protegidos y ya se ha puesto en contacto directamente con los clientes afectados para discutir las medidas correctivas.

Clientes de Sophos EDR

Los clientes de EDR pueden ejecutar la siguiente consulta para buscar versiones afectadas (las actualizaciones se publicarán aquí):

SELECT name, version, install_location, publisher, uninstall_string, install_date FROM programs where name like 'SolarWinds Orion%2020.2' or name like 'SolarWinds Orion%2020.2.1%' or name like 'SolarWinds Orion%2019.4%';

Además, los clientes de EDR pueden buscar los siguientes hashes de DLL SHA256 maliciosos: ·

32519b85c0b422e4656de6e6c41878e95fd95026267daab4215ee59c107d6c77

dab758bf98d9b36fa057a66cd0284737abf89857b73ca89280267ee7caf62f3b

eb6fab5a2964c5817fb239a7a5079cabca0a00464fb3e07155f28b0a57a2c0ed

c09040d35630d75dfef0f804f320f8b3d16a481071076918e9b236a321c1ea77

ac1b2b89e60707a20e9eb1ca480bc3410ead40643b386d624c5d21b47c02917c

019085a76ba7126fff22770d71bd901c325fc68ac55aa743327984e89f4b0134

ce77d116a074dab7a22a0fd4f2c1ab475f16eec42e1ded3c0b0aa8211fe858d6

a25cadd48d70f6ea0c4a241d99c5241269e6faccb4054e62d16784640f8e53bc

d3c6785e18fba3749fb785bc313cf8346182f532c59172b69adfb31b96a5d0af

c15abaf51e78ca56c0376522d699c978217bf041a3bd3c71d09193efa5717c71

Cualquiera que no utilice Sophos EDR puede activar una prueba gratuita de 30 días y ejecutar la consulta en su entorno:

Si ya estás ejecutando Sophos Central, activa la prueba gratuita directamente desde tu consola. En “MÁS PRODUCTOS” en la navegación principal, selecciona “Pruebas gratuitas” y luego selecciona Intercept X Advanced con EDR, Intercept X Advanced para servidor con EDR o ambos.

Si no estás ejecutando Sophos Central, activa una prueba gratuita desde nuestro sitio web.

Todos los clientes de Sophos

SophosLabs ha publicado las siguientes detecciones anti-malware para los componentes SolarWinds comprometidos:

Mal / Sunburst-A

Troj / SunBurst-A

Troj / Agente-BGGA

Troj / Agente-BGGB

Troj / Agente-BGFZ

Si ves una o más de estas detecciones, estás expuesto a un posible ataque.

SophosLabs también ha publicado las siguientes detecciones para los componentes de puerta trasera conocidos de segunda etapa:

Mal / Sunburst-B

Troj / Agente-BGGC

Si ves una o más de estas detecciones, es probable que seas víctima de un ataque dirigido y debes tomar medidas adicionales.

Advertencia: comprueba tu configuración para ver si hay exclusiones de análisis. Consulta https://twitter.com/ffforward/status/1338785034375999491

SophosLabs también está publicando firmas IPS que identifican el tráfico de comando y control de las etapas de explotación activa del ataque. La lista de firmas IPS para monitorear en Sophos XG Firewall son:

56662 – MALWARE-CNC Win.Backdoor.Sunburst intento de conexión entrante

56660 – MALWARE-CNC Win.Backdoor.Sunburst intento de conexión saliente

56665 – MALWARE-CNC Win.Backdoor.Sunburst intento de conexión saliente

56661 – MALWARE-CNC Win.Backdoor.Sunburst intento de conexión saliente

Si ves una o más de estas detecciones de IPS, es probable que seas víctima de un ataque dirigido y deba tomar medidas adicionales.

Hemos bloqueado todos los indicadores de dominio e IP asociados.

También hemos revocado la confianza en el certificado SolarWinds comprometido utilizado en estos ataques.

Sophos Application Control detecta todas las versiones de SolarWinds Orion como “SolarWinds MSP Agent”. Application Control es una configuración opcional, consulta la Guía de ayuda para obtener instrucciones sobre cómo habilitarlo y agrega SolarWinds a la lista de aplicaciones que deseas bloquear.

SophosLabs continúa investigando el ataque y brindará protección adicional según sea necesario. Revisa esta página para obtener más actualizaciones.

Qué hacer si estás afectado

Si está ejecutando una versión comprometida, te recomendamos que aísles los servidores SolarWinds afectados de la red.

También recomendamos reconstruir todos los servidores SolarWinds afectados e instalar Orion Platform versión 2020.2.1 HF 2, que ya está disponible. Consulta https://www.solarwinds.com/securityadvisory para obtener más detalles.

En breve publicaremos más información sobre respuesta a incidentes. Ponte en contacto con tu equipo de seguridad o proveedor para obtener asesoramiento y asistencia cuando sea necesario.

Sophos y SolarWinds

Sophos es un cliente de SolarWinds. Hemos aislado las instancias y estamos investigando activamente este incidente. Proporcionaremos más actualizaciones en breve.