Cómo hackear contraseñas de Windows a través del fondo de pantalla

Nuestro radar de ciberseguridad siempre está alerta cuando vemos advertencias sobre ataques que involucran un nuevo tipo de archivo.

Después de todo, si un tipo de archivo que hemos tratado durante años como casi inofensivo de repente resulta ser posiblemente muy peligroso, nos enfrenta a un doble dilema:

Todos somos conscientes de los riesgos que plantean los archivos EXE desconocidos, por ejemplo, porque EXE es la extensión de los programas nativos de Windows, incluso el sistema operativo en sí se implementa como una colección de EXE.

La mayoría de nosotros también sabemos que debemos tener cuidado con las DLL, que en realidad son solo un tipo especial de archivo EXE con una extensión diferente para indicar que generalmente se usan en combinación con otros programas, en lugar de cargarse por sí mismas.

Hemos aprendido a desconfiar de los DOC y DOCX y también del resto de tipos de archivos de Office, porque pueden incluir programas integrados llamados macros.

También somos conscientes de una variedad de archivos de script peligroso como JS (JavaScript), VBS (Visual Basic Script), PS1 (Powershell) y muchos otros que son archivos de texto simples para el ojo inexperto, pero que se tratan como una serie de comandos del sistema cuando los procesa Windows.

Incluso hemos aprendido a desconfiar de hasta qué punto el propio Windows nos engaña debido a su enfoque predeterminado de los nombres de archivo, como en el caso de los archivos alert y alert.txt a continuación, que se desviven por convencernos de que solo son texto inocente:

Olvídate de cómo se ven: esos iconos de la vieja escuela a la izquierda que dan la impresión de ser pergaminos medievales no denotan en absoluto texto simple y antiguo.

Irónicamente, sin embargo, el icono en el medio que parece un documento digital moderno y nítido, y que va con un archivo que en realidad se llama documento, en realidad es un archivo de texto.

De forma predeterminada, Windows suprime las extensiones de nombre de archivo, que son los caracteres más importantes que siguen al último punto en un nombre de archivo, como el .docx al final del archivo de Word TaxReturn.docx o el .exe al final del programa Bloc de notas .exe.

Es molesto que el propio Windows utilice con mucha frecuencia extensiones para decidir qué hacer cuando hace clic en un archivo, por ejemplo, si deseas verlo sin causar daño o ejecutarlo de manera peligrosa.

Sin embargo, el sistema operativo asume de manera bastante condescendiente que no necesita preocuparse por esas molestas letras adicionales al final de sus nombres de archivo.

De hecho, si activamos la opción Ver> Extensiones de nombre de archivo (¡muy recomendable!) en el Explorador de archivos, verás la peligrosa verdad detrás de esos archivos de “icono de desplazamiento” que se veían arriba como si se llamaran alert y alert.txt:

En la vida real, esos son archivos .js, y si haces doble clic en ellos pensando que estás a punto de abrirlos para ver su contenido, obtendrás una sorpresa desagradable.

Windows los ejecutará automáticamente como programas JavaScript todopoderosos, no en la seguridad relativa de tu navegador web, sino directamente en tu ordenador como aplicaciones locales.

(Supuestamente, ese icono no representa un pergamino. En teoría es un guión. ¿Lo sabías?)

En el lado derecho de las imágenes de arriba, verás archivos con la extensión .theme, indicados por iconos que representan lo que parece una serie de imágenes de fondo.

Estamos dispuestos a apostar a que si algunas vez ha descargado y utilizado archivos .theme (o archivos .themepack, que son solo una colección de archivos .theme agrupados), no te has preocupado demasiado por la seguridad.

Generalizando mucho, los Temas de Windows son solo archivos de texto de estilo INI que especifican varias configuraciones para colores de fondo, fondos de pantalla y efectos visuales.

Aquí hay un ejemplo simple, una copia del archivo justatest.theme que aparece arriba:

[Theme]

DisplayName=JustATest

[Control Panel\Desktop]

Wallpaper=C:\Users\duck\Pictures\justatest.png

TileWallpaper=0

WallpaperStyle=10

Pattern=

[VisualStyles]

Path=%SystemRoot%\resources\themes\Aero\Aero.msstyles

ColorStyle=NormalColor

Size=NormalSize

ColorizationColor=0X6B74B8FC

Transparency=1

[MasterThemeSelector]

MTSM=DABJDKT

(No, no sabemos qué significa el texto MTSM = DABJDKT en la última línea o para qué sirve; solo sabemos que Microsoft insiste en que aparezca en el archivo y dice: “No tiene una opción de valores para este parámetro”)

Es cierto que, en teoría, solo cargar archivos de imagen que no son de confianza, como el archivo de fondo de pantalla especificado anteriormente, puede ser peligroso.

Eso es asumiendo que hay una vulnerabilidad sin parchear en una de las aplicaciones, o en el mismo Windows, que se puede explotar para engañar al ordenador para que ejecute un fragmento de código ejecutable cuando se abre un archivo de imagen diseñado maliciosamente.

Sin embargo, en la práctica, ese tipo de vulnerabilidad es poco común en estos días: las que se encuentran se reparan rápidamente o se guardan celosamente, y si generalmente se pueden activar simplemente navegando por una página web o en un correo electrónico, por qué confiar en un archivo de tema.

El peligro que representan los Temas con trampas explosivas es, por lo tanto, pequeño y manejable, lo que le da a los archivos .theme una evaluación de inofensivo justificada de en la mayoría de los casos.

A pesar de que el riesgo directo es generalmente bajo, los archivos .theme recibieron sin embargo una difusión pública en el notorio volcado de datos “Vault 7” en 2017, cuando WikiLeaks expuso un enorme tesoro de documentos confidenciales presuntamente robados a la CIA. El “Vault 7″ incluía un artículo de la base de conocimientos, supuestamente del Centro de Operaciones de Información de la CIA, en el que se señalaba que los Temas podrían ser útiles como una forma de amplificar el efecto de un exploit existente al permitir que se entreguen múltiples variantes del exploit de una sola vez: “En los casos en los que su vector de ejecución utiliza la representación de iconos / vistas previas de archivos para explotar (archivos de enlace, archivos de fuentes), un archivo de tema puede permitirle señalar hasta otros tres archivos y representarlos desde uno”.

Pero una investigación reciente realizada por un investigador de seguridad llamado @bohops reveló que, después de todo, los ciberdelincuentes pueden abusar de los temas, aunque de manera indirecta para buscar contraseñas en lugar de implantar malware directamente en el ordenador.

[Credential Harvesting Trick] Using a Windows .theme file, the Wallpaper key can be configured to point to a remote auth-required http/s resource. When a user activates the theme file (e.g. opened from a link/attachment), a Windows cred prompt is displayed to the user 1/4 pic.twitter.com/rgR3a9KP6Q

— bohops (@bohops) September 5, 2020