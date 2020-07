Twitter limita los tuits por un problema de seguridad en cuentas verificadas

Las redes sociales a menudo se vuelven locas, pero no tanto como en esta ocasión. Muchas cuentas destacadas y verificadas de Twitter han estado tuiteando estafas de criptomonedas, con tuits falsos, aparentemente incluyendo a Joe Biden, Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, Apple y muchos otros.

Según los informes, los tuits de estafa incluyeron mensajes pegadizos, y muy poco fiables, como “Me siento agradecido, duplico todos los pagos realizados a mi dirección de Bitcoin“, instando a las personas a pagar 1000 $ y recuperar 2000 $.

Por supuesto, todo es una estafa: después de todo, si alguien ya tenía 1000 $ para regalarte, ¿por qué no te los envía, en lugar de hacerte pagar 1000 $ primero y luego devolverte tu dinero más otros 1000 $?

Sin embargo, estos tuits realmente provienen de cuentas verificadas, por lo que se puede entender por qué alguien podría creerlos: es como recibir un correo electrónico que está firmado “Elon Musk”.

Twitter ha dado el paso inusual pero comprensible de cerrar partes de su servicio mientras investiga, y su propia cuenta de soporte acaba de tuitear que la empresa “continúa limitando la capacidad de tuitear, restablecer contraseñas y alguna otra funcionalidad de las cuentas mientras investigan”:

We’re continuing to limit the ability to Tweet, reset your password, and some other account functionalities while we look into this. Thanks for your patience.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020