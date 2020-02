Facebook, Google y YouTube ordenan a Clearview que deje de recopilar huellas faciales

Clearview AI, la empresa de reconocimiento facial que recopiló tres mil millones de huellas faciales en la web y los vendió (o los regaló) a 600 departamentos de policía para que pudieran identificar a las personas en cuestión de segundos, ha recibido aún más cartas de cese y desistimiento de las principales redes sociales.

El primero fue Twitter. Hace unas semanas, Twitter le dijo a Clearview que dejara de recopilar sus datos y que borrara los que tuviera.

Facebook también ha exigido que Clearview deje de almacenar fotos porque esa acción viola sus políticas, y ahora Google y YouTube también le están diciendo a la startup que deje de violar sus políticas contra la recopilación de datos.

¿La postura de Clearview sobre esto? Es desafiante. Tiene derecho legal a recopilar datos, dice.

En una entrevista el miércoles en This Morning de la CBS, el fundador y CEO de Clearview AI, Hoan Ton-That, les dijo a los oyentes que confiaran en él. La tecnología solo debe ser utilizada por la policía, y solo para identificar posibles delincuentes, declaró.

El programa de inteligencia artificial (IA) puede identificar a alguien comparando fotos de personas desconocidas con sus fotos online y los sitios donde fueron publicadas. Ton-That afirma que los resultados son 99,6% precisos.

Además, dijo, tiene derecho a recopilar fotos públicas para alimentar su aplicación de reconocimiento facial:

También hay un derecho de primera enmienda a la información pública. Entonces, la forma en que hemos construido nuestro sistema es tomar solo información pública e indexarla de esa manera.

No todos están de acuerdo. Algunas personas creen que sus huellas faciales no deberían ser recopiladas sin su consentimiento. De hecho, la ley de privacidad biométrica más estricta del país, la Ley de Privacidad de la Información Biométrica (BIPA), dice que hacerlo es ilegal. Clearview ya se enfrenta a una posible demanda colectiva, presentada el mes pasado, por presuntamente violar esa ley.

Declaración de YouTube:

Los Términos de servicio de YouTube prohíben explícitamente la recopilación de datos que puedan usarse para identificar a una persona. Clearview ha admitido públicamente que hizo exactamente eso, y en respuesta les enviamos una carta de cese y desistimiento.

En cuanto a Facebook, la empresa dijo el martes que ha exigido que Clearview deje de recopilar fotos porque la acción viola sus políticas. La respuesta de Clearview a la revisión de Facebook de sus prácticas podría provocar que el gigante de las redes sociales tome medidas, dijo Facebook. Su declaración:

Tenemos serias preocupaciones con las prácticas de Clearview, por lo que hemos solicitado información como parte de nuestra revisión continua. La forma en que respondan determinará los próximos pasos que tomaremos.

Además de reclamar la protección de la Primera Enmienda para el acceso a los datos disponibles públicamente, Ton-That también defendió a Clearview como un motor de búsqueda similar a Google:

Google puede obtener información de todos los diferentes sitios web. Si es público […] y puede estar dentro del motor de búsqueda de Google, también puede estar en el nuestro.

Um, no, dijo Google, su app no es como nuestro motor de búsqueda en absoluto. Hay una gran diferencia entre lo que hacemos y la forma en que estás secuestrando las imágenes de la caras de todos sin su consentimiento. Su declaración:

La mayoría de los sitios web quieren ser incluidos en la Búsqueda de Google, y les damos a los webmasters el control sobre qué información de su sitio se incluye en nuestros resultados de búsqueda, incluida la opción de optar por no participar por completo. Clearview recopiló en secreto datos de imágenes de personas sin su consentimiento, y violando reglas que les prohíben explícitamente hacerlo.

Clearview no es la primera empresa en ganar dinero recopilando información de las webs. Tampoco es el primero en terminar en un juzgado.

En 2016, hiQ, una startup de San Francisco, estaba comercializando dos productos, los cuales dependen de los datos que hayan hecho públicos los 500 millones de miembros de LinkedIn: Keeper, que identifica a los empleados que podrían estar listos para ser reclutados y Skills Mapper, que resume las habilidades de un empleado.

También buscaba información pública, obteniendo el tipo de cosas que usted o yo podríamos tener en LinkedIn sin tener que iniciar sesión. Todo lo que se necesita es un navegador y un motor de búsqueda para encontrar los datos que hiQ recopila, digiere, analiza y vende a las empresas que desean que le avisen cuando sus empleados principales pueden tener un pie fuera de la puerta o que están tratando de descubrir cómo su fuerza laboral necesita ser reforzada o capacitada.

¿Cuándo la información pública no es pública? Cuando las empresas de redes sociales que los recolectan insisten en que no son públicos.

LinkedIn envió una carta de cese y desistimiento a hiQ, alegando que estaba violando importantes leyes contra la piratería informática y la violación de los derechos de autor: la Ley de Fraude y Abuso de Ordenadores (CFAA), la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) y la Penal de California Código § 502 (c). LinkedIn (que había estado explorando cómo hacer lo mismo que hiQ había logrado) también señaló que había utilizado tecnología para bloquear el acceso de hiQ a sus datos.

¿Un trato cerrado? No a los ojos de los tribunales. En septiembre de 2019, un tribunal de apelaciones le dijo a LinkedIn que se retirara: no interfiera más con las ganancias de hiQ de los datos disponibles públicamente de sus usuarios. El tribunal protegió la recopilación de datos públicos: lo que parece un precedente legal importante, pero que es mucho más turbio que eso. De la Electronic Frontier Foundation (EFF):

Si bien esta decisión representa un paso importante para poner límites al uso del CFAA para intimidar a los investigadores con la jerga legal de las cartas de cese y desistimiento, el Noveno Circuito tristemente dejó la puerta abierta a otras reclamaciones, como el traspaso de bienes muebles o incluso la infracción de derechos de autor, que podrían permitir a actores como LinkedIn limitar la competencia a sus productos.

E incluso con este fallo, la CFAA está sujeta a múltiples interpretaciones conflictivas en los circuitos federales, lo que hace probable que la Corte Suprema eventualmente se vea obligada a resolver el significado de términos clave como “sin autorización”.

Esos casos de recopilación de datos enfrentaron a los amantes de un Internet libre contra las empresas que intentan controlar (y ganar dinero) con sus propios datos. Durante la pelea con hiQ, LinkedIn fue acusado de tener acceso preocupante a la información online. Algunos dijeron que la posición de LinkedIn afectaría a periodistas, investigadores y organizaciones de vigilancia que confían en herramientas automatizadas, incluidos los recopiladores, para apoyar su trabajo, gran parte del cual está protegido por la Primera Enmienda.

El EFF elogió el veredicto de septiembre como una victoria para el derecho a recopilar datos públicos.

We need to require private companies that collect, use, retain, or share information about us—including our face prints or other biometric information—to get informed opt-in consent before doing so. https://t.co/RZB9ArLk4o

— EFF (@EFF) February 6, 2020