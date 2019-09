Un “error técnico” de Facebook permite acceder a los chats de Messenger Kids

Estamos “perturbados” al saber que miles de niños que usan la aplicación de chat Messenger Kids de Facebook pudieron unirse a chats grupales con extraños, según informaron unos senadores a Facebook a principios de este mes.

En una carta de respuesta la semana pasada y dirigida a los senadores Edward J. Markey y Richard Blumenthal, el vicepresidente de Facebook Kevin Martin calificó el problema como un “error técnico”, informa Reuters.

De la carta:

Según nuestra investigación, hemos determinado que el error técnico sobre el que han preguntado anteriormente surgió en octubre de 2018. La solución que implementamos está diseñada para evitar que el problema vuelva a ocurrir.

En otras palabras, el “error técnico” ha estado afectando la privacidad de los niños durante aproximadamente 10 meses. Facebook presentó Messenger Kids por primera vez en diciembre de 2017. Según The Next Web, Facebook ha dicho que descubrió el fallo hace dos meses, el 12 de junio de 2019, y que lo arregló al día siguiente. Facebook no se lo comunicó a los padres hasta un mes después, el 15 de julio, pero no antes de identificar los hilos de chat afectados y deshabilitarlos, informa TNW.

Todo esto salió a la luz el mes pasado cuando Facebook se vio obligado a disculparse con los padres después de descubrir que un agujero en el supuesto sistema de mensajes de circuito cerrado permitía a los niños unirse a chats grupales con personas que sus padres no habían aprobado.

Ha estado sucediendo desde hace dos años cuando Facebook decidió que sería una buena idea permitir que niños de tan solo seis años accedieran a Messenger.

Y siguió así, a pesar de que los defensores de los niños les pidieran que bloqueara Messenger Kids por muchas razones, incluidas mayor incidencia de depresión, tendencias suicidas y privación del sueño que se observaba en los niños que pasan mucho tiempo en línea.

Hola, también somos padres, había dicho inicialmente Facebook. Cuidaremos muy bien de sus pequeños.

Diseñado para cumplir con la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA), Messenger Kids protegería obedientemente y respetuosamente la ley de la privacidad de los niños mientras están en línea, dijo Facebook, obedeciendo las pautas de la COPPA que prohíben a los desarrolladores de aplicaciones enfocadas en los niños, o cualquier tercero que trabaje con dichos desarrolladores de aplicaciones, la obtención de la información personal de niños de 12 años o menos sin obtener primero el consentimiento verificable de los padres.

Facebook no solo no tendría publicidad, sería una bendición para los padres, dijo Facebook: ¡Una aplicación de mensajería que permite a los niños “conectarse con personas que quieren”, sino que también “tiene el nivel de control que los padres piden”!

¡Tanta bondad! ¿Qué podría salir mal?

Las preguntas de los senadores

Messenger Kids es una aplicación para Android e iOS diseñada para usuarios a partir de seis años. El servicio, que no permite anuncios, debe ser instalado por los padres, que deben aprobar los contactos del niño. Es imposible buscar niños individuales en el servicio. Las personas pueden chatear por video y enviar mensajes a los niños con la aplicación Messenger normal, pero solo si el padre del niño los aprueba o así es como se supone que debería funcionar.

En su carta, los senadores Blumenthal y Markey habían cuestionado si existía un “patrón preocupante” de protección de privacidad deficiente para los niños que usan Messenger Kids. Buscando transparencia, plantearon estas preguntas:

¿Cuándo se dio cuenta Facebook por primera vez del fallo de diseño de Messenger Kids que permitía a los niños participar en chats con usuarios no aprobados?

¿Cuánto tiempo ha existido este defecto de diseño dentro de la aplicación Messenger Kids?

¿Pueden los padres revisar las conversaciones grupales no aprobadas de las que sus hijos formaron parte o saber de qué otra manera se compartió la información en estas interacciones? ¿Si no, porque no?

¿Facebook ha iniciado una revisión de la aplicación Messenger Kids para identificar otros fallos que presenten preocupaciones de privacidad similares para los niños? Si no, ¿se comprometerá Facebook a hacerlo?

¿Se considera Facebook liberado de responsabilidad por cualquier violación de COPPA relacionada con este defecto de diseño debido a su acuerdo del 24 de julio de 2019 con la Comisión Federal de Comercio (FTC)?

Correcto, sobre ese acuerdo Facebook dijo en la carta a los senadores que está hablando regularmente con la FTC, que le multó con 5 mil millones de dólares en julio por perder el control de los datos de los usuarios.

Estamos en contacto regular con la FTC sobre muchos problemas y productos, incluido Messenger Kids.

El miércoles, los senadores dijeron que no estaban muy impresionados por la respuesta de Facebook:

Estamos particularmente decepcionados de que Facebook no se haya comprometido a realizar una revisión exhaustiva de Messenger Kids para identificar errores adicionales o problemas de privacidad.

