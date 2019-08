Cuidado con los bulos que circulan por las redes sociales

No hay que olvidarlo nunca: las redes sociales están plagadas de estafadores y engaños que se sirven de mensajes en cadena. Y, a pesar de lo que diga un supuesto texto legal, lleno de exclamaciones, mayúsculas y con una dudosa sintaxis, copiarlo y pegarlo NO va a servir para proteger el contenido de nuestras redes sociales frente a un supuesto uso por parte de Facebook o Instagram.

A pesar de todo, los estafadores están consiguiendo que los usuarios se lo crean, ya que las redes sociales se están inundando de estas cadenas ciertamente absurdas, alertando de que todo lo que publiques de repente se harán público y podrá ser utilizado en tu contra “¡¡¡¡¡¡mañana mismo!!!”.

Probablemente ya hayas visto cómo lo han compartido amigos o familiares, quizá tú mismo ya lo has llegado a compartir, por si las moscas. Sea cual sea el caso, es probable que hayas podido ver más de una vez este tipo de publicaciones en Facebook o Instagram.

Como es habitual, la redacción o idioma en el que se distribuyen varía, pero en el fondo todos estos textos suelen ser similares:

Este mensaje en cadena, si calculamos en años de Internet, es tan viejo como la suciedad de las sandalias de Matusalén. Puesto que ya en 2012, la prestigiosa publicación independiente de fact-checking, Snopes, desmontó este mismo bulo. Detectándose multiples variantes de este tipo de timos en 2015 y 2016.

Este sería el texto completo de una de las variantes que se ha estado difundiendo en Facebook estas últimas semanas:

No olvides que mañana empieza la nueva regla de Facebook sobre la que pueden usar tus fotos. No olvides que la fecha límite es hoy!!! Puede ser utilizado en casos judiciales en los casos en tu contra. Todo lo que has publicado se convierte en público a partir de hoy, incluso mensajes borrados o fotos prohibidas. Un simple copy-paste no cuesta nada, mejor prevenir que sanar. Canal 13 News habló sobre el cambio en la política de privacidad de Facebook.

No doy a Facebook o a las organizaciones relacionadas con Facebook el permiso de usar mis fotos, información, mensajes o publicaciones, pasado y futuro. Con esta declaración, le advierto a Facebook que está oficialmente prohibido liberar, copiar, distribuir o tomar cualquier otra acción cometida en mi contra sobre la base de este perfil y / o su contenido. El contenido de este perfil es una información privada y confidencial. La violación de la privacidad puede ser castigada por la ley (UCC 1-308-1 1 308-103 y el Estatuto de Roma. Nota: Facebook es ahora una unidad pública. Todos los miembros deben publicar una nota de este tipo. Si lo prefieres, puedes copiar y pegar esta versión. Si usted no publica una declaración al menos una vez, le recomienda tácitamente el uso de sus fotos, así como la información contenida en las actualizaciones del estado de perfil. NO LO COMPARTAS. Copia y pega.

Su nuevo algoritmo elige a la misma gente – alrededor de 25-que va a leer sus mensajes. Así,

Sostenga el dedo en cualquier parte de este post y aparecerá ” COPIA Haz clic en “copia”. entonces ve a tu página, empieza un nuevo post y coloca tu dedo en cualquier parte del campo vacío. “paste” va a aparecer y hacer clic en la pasta.

Copia, pega y respira

¿Por dónde empezar a diseccionar este mensaje en cadena fraudulento? Quizá hacerlo por las alusiones a demandas legales sea un lugar tan bueno como cualquier otro…

No basta con un “copia y pega” para saltarse las Condiciones del servicio

Hacerte con el control de tu propio contenido online no es tan simple como copiar y pegar un pequeño texto en tu muro de Facebook. La ley simplemente no funciona así. El uso de cualquier plataforma web donde se almacena contenido o datos personales requiere del cumplimiento de los términos y condiciones del servicio. Si quieres navegar y conocer las Condiciones del servicio de Facebook, aquí las tienes.

Antes de poder usar Facebook, debes aceptar sus términos legales, incluidas sus políticas de privacidad y condiciones. Una vez que lo hayas hecho, no podrás modificar el acuerdo. Tampoco puedes restringir los derechos de Facebook simplemente citando el Código Comercial Uniforme (UCC). De este modo desmontaban el bulo en 2012 desde Snopes, que aún es vigente siete años más tarde:

Una de las reliquias legales más comunes a los que se hace referencia [en el mensaje en cadena] es la Sección 1-308 del UCC, que durante mucho tiempo ha sido popular entre los fanáticos de las conspiraciones, sosteniendo erróneamente que citarlo sobre la firma propia en un instrumento confiere la capacidad de invocar derechos legales extraordinarios.

¿Y qué pasa con el Estatuto de Roma?

Sería prudente cuestionar qué diablos es realmente el Estatuto de Roma. Lo hicimos desde Sophos, y hasta donde sabemos, parece ser una referencia al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que estableció cuatro crímenes internacionales principales: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Si el uso que hace Facebook de nuestro contenido constituye alguno de esos delitos es un tema para otra historia. En el caso del bulo que estamos tratando ahora, basta con decir que el “problema” que se supone que esta “no solución” debe resolver no existe. Facebook no reclama derechos de autor sobre su información personal, fotografías u otro material. La plataforma tampoco ha anunciado ningún plan en el que vaya a hacer públicas todas las publicaciones de Facebook (incluso las eliminadas anteriormente), independientemente de la configuración de privacidad del usuario.

Al menos en dos de las múltiples ocasiones en las que ha aparecido este tipo de mensajes en cadena, Facebook ha asegurado a los usuarios que ellos…

… poseen la propiedad intelectual (IP) de lo que se sube a la red social, pero dependiendo de la configuración de su privacidad y aplicaciones, los usuarios otorgan a la red social ‘una licencia no exclusiva, transferible, sublicenciable, libre de royalties y mundial para usar cualquier contenido IP que se publique en o en relación con Facebook (Licencia IP)”.

Además de las expuestas anteriormente, existen muchas más pistas que evidencian que se trata de un mensaje en cadena totalmente falso, como por ejemplo la deficiente gramática utilizada, entre otras tantas cosas más.

Desde el equipo de Sophos Iberia recomendamos que, en lugar de copiar y pegar este tipo de mensajes en cadena, se marque como correo no deseado en caso de aparecer vía email, que no se publiquen en redes sociales, eliminarlo en caso de haberlo publicado y respirar sin que un estafador nos lo diga.

También, es aconsejable no mantener pública la cuenta. Es posible comprobarlo accediendo al perfil y seleccionado la opción “view as”:

Donde se mostrará cómo se ve nuestro perfil desde diversos puntos de vista:

Pudiendo mostrar qué tipo de exposición de nuestros datos se está haciendo actualmente….

Y en el caso de que se quiera cambiar, es posible hacerlo desde el apartado ‘Settings’:

Para después seleccionar la opción de privacidad:

Y finalmente, podremos indicar y ajustar qué grado de “apertura” queremos en todos los contenidos que publiquemos:

Y muy importante, debe indicarse también que queremos que todo esto se aplique a los contenidos y publicaciones anteriores.

