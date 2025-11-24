Modernizar la confianza: cómo la UADY transformó la seguridad de su campus con Sophos

En la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la tecnología siempre ha desempeñado un papel fundamental para impulsar la excelencia académica.

A medida que la universidad creció hasta atender a más de 20,000 estudiantes en cinco campus, su equipo de TI enfrentó una creciente demanda sobre una infraestructura de ciberseguridad que ya mostraba señales de desgaste. Las tareas manuales de actualización y el soporte limitado de firmware dificultaban cada vez más mantenerse al ritmo de las amenazas en evolución, mientras que los costos en aumento desafiaban la capacidad del equipo para escalar la protección de manera efectiva.

Para Wilbert Pérez Segura, jefe de Seguridad Informática de la UADY, la situación se estaba volviendo insostenible.

“Nuestra solución de seguridad perimetral se había quedado obsoleta”, comentó. “Nos costaba defendernos ante un panorama de amenazas que cambia constantemente.”

El equipo se encontraba atrapado en un ciclo de mantenimiento reactivo, trabajando cada año más solo para mantener un nivel básico de protección.

La creciente complejidad de las ciberamenazas modernas, sumada a la falta de personal y recursos, generaba una sensación de vulnerabilidad en todo el entorno de TI de la universidad. Aunque no habían sufrido una interrupción importante, el riesgo de depender de sistemas obsoletos era evidente. Pérez y su equipo sabían que necesitaban modernizarse, no solo para protegerse del ransomware y el phishing, sino también para recuperar la confianza en su infraestructura.

Desde el principio, la decisión fue más allá de reemplazar herramientas desactualizadas: era una estrategia para recuperar el control, reducir riesgos y liberar al equipo de TI para enfocarse en lo que realmente importa.

Un cambio estratégico con Sophos

Tras evaluar a varios proveedores, la UADY eligió a Sophos como su socio en ciberseguridad. Desde el inicio, la decisión no se centró únicamente en la tecnología, sino en la transformación.

“Los productos de Sophos han sido fundamentales para fortalecer nuestras capacidades de ciberseguridad y gestión tecnológica en la UADY”, afirmó Pérez.

La universidad inició su proceso de modernización implementando Sophos Firewall, lo que le permitió obtener de inmediato la visibilidad y eficiencia que antes faltaban.

“Con la implementación de Sophos Firewall en la infraestructura de TI de nuestra universidad, logramos modernizar nuestra ciberseguridad, obteniendo una solución más robusta y eficiente a un costo significativamente menor que con la tecnología anterior”, explicó.

Por primera vez en años, el equipo de TI podía ver y controlar todo lo que ocurría en la red, sin añadir capas de complejidad ni gastos adicionales.

Gestión centralizada y protección integral

El siguiente paso fue Sophos Central, que brindó a la UADY una plataforma unificada basada en la nube para gestionar cada componente de su ecosistema de seguridad: desde endpoints y puntos de acceso hasta switches y defensas contra phishing.

Pérez recuerda cómo esa integración cambió su operación diaria:

“La integración de nuestros puntos de acceso y switches Sophos en la plataforma Sophos Central ha permitido una gestión centralizada, facilitando la detección temprana de fallos y reduciendo los tiempos de respuesta ante incidentes en la red inalámbrica de la universidad.”

Esta centralización liberó tiempo valioso para el personal de TI, permitiéndoles pasar de la reacción a la planificación estratégica. Con Sophos Endpoint, lograron una protección uniforme en todos los dispositivos, incluso en estaciones de trabajo más antiguas que antes tenían dificultades con las herramientas modernas de seguridad.

Mientras tanto, Sophos Phish Threat ayudó a fortalecer una cultura de concientización mediante programas continuos de capacitación y simulaciones, capacitando al personal para reconocer y resistir intentos de ingeniería social.

Resultados visibles y sostenibles

Los resultados fueron transformadores. Las comunicaciones VPN con Microsoft Azure se volvieron más rápidas y estables. Los tiempos de respuesta ante incidentes se redujeron drásticamente, lo que permitió contener amenazas antes de que afectaran las operaciones.

Y, lo más importante, la universidad redujo significativamente su exposición a amenazas avanzadas como el ransomware, gracias a las actualizaciones continuas y la detección proactiva.

Hoy, la UADY opera sobre una base de ciberseguridad más sólida —una que alinea las operaciones de seguridad con la misión académica de la institución. El equipo de TI ya no está limitado por sistemas heredados ni defensas fragmentadas. Ahora gestionan una infraestructura moderna y unificada que evoluciona al mismo ritmo que las amenazas emergentes.

Para Pérez, el cambio ha sido tanto técnico como cultural:

“Con Sophos, hemos construido una infraestructura segura, eficiente y resiliente, que respalda nuestra misión y protege nuestro futuro.”

Descubra cómo la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) fortaleció su defensa y recuperó la confianza en su futuro digital con Sophos. [Lea el estudio de caso completo.]