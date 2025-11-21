Security Operations

Campaña maliciosa en WhatsApp despliega el troyano bancario Astaroth

Otra campaña dirigida a usuarios de WhatsApp en Brasil se propaga como un gusano y emplea múltiples cargas útiles para el robo de credenciales, secuestro de sesiones y persistencia.
Written by
November 21, 2025
Security Operations

Los analistas de Sophos investigan una campaña persistente y de múltiples etapas de distribución de malware dirigida a usuarios de WhatsApp en Brasil. Observada por primera vez el 24 de septiembre de 2025, la campaña (identificada como STAC3150) distribuye archivos adjuntos comprimidos que contienen un script descargador encargado de obtener múltiples cargas útiles de segunda etapa. A principios de octubre, los investigadores de la Counter Threat Unit™ (CTU) detallaron una actividad asociada con una campaña separada, también basada en Brasil, en la que los actores de amenaza utilizaron WhatsApp para desplegar el troyano bancario Maverick con el objetivo de robar credenciales.

En STAC3150, las cargas útiles de segunda etapa incluyen un script que recopila información de contactos y datos de sesión de WhatsApp, además de un instalador que despliega el troyano bancario Astaroth (también conocido como Guildma).

Diagram showing the STAC3150 attack chain that begins with WhatsApp phishingFigura 1: Cadena de ataque en la campaña STAC3150 de WhatsApp

Progresión del ataque

Los ataques comienzan con un mensaje enviado mediante la opción “Ver una vez” de WhatsApp.

WhatsApp lure in Portuguese, along with English translation

Figura 2: Señuelo de WhatsApp (izquierda) y traducción (derecha)

El señuelo entrega un archivo ZIP que contiene un archivo VBS o HTA malicioso. Al ejecutarse, lanza PowerShell para obtener las cargas útiles de segunda etapa, incluidos scripts en PowerShell o Python y archivos MSI que despliegan Astaroth.

Changes in file formats used in STAC3150 campaign

Figura 3: Formatos de archivo utilizados en la campaña STAC3150 entre el 24 de septiembre y el 31 de octubre de 2025

En los incidentes de finales de septiembre, los analistas de Sophos observaron el uso de PowerShell para recuperar las cargas útiles de segunda etapa mediante IMAP desde una cuenta de correo electrónico controlada por el atacante. A principios de octubre, la campaña cambió a comunicación basada en HTTP, aprovechando el comando Invoke-WebRequest de PowerShell para contactar con un servidor remoto de comando y control (C2) alojado en https://www.varegjopeaks.com
Display of PowerShell commands launched from malicious VBS file

Figura 4: Comandos de PowerShell lanzados desde el archivo VBS malicioso

El script de PowerShell o Python descargado (ver Figura 5) utiliza Selenium Chrome WebDriver y la biblioteca JavaScript WPPConnect para secuestrar sesiones de WhatsApp Web, recopilar información de contactos y tokens de sesión, y facilitar la distribución de spam.

 

Extracts of PowerShell and Python scripts used to collect WhatsApp data

Figura 5: Scripts de PowerShell (izquierda) y Python (derecha) para la recopilación de datos de WhatsApp

A finales de octubre, los archivos de segunda etapa comenzaron también a incluir un archivo MSI (installer.msi) que entrega el malware Astaroth. Este instalador escribe archivos en el disco y crea una clave de registro de inicio para mantener la persistencia. Al ejecutarse, lanza el malware Astaroth mediante un script malicioso de AutoIt que se disfraza como un archivo .log. El malware se comunica con un servidor C2 alojado en manoelimoveiscaioba.com.

AutoIT payload execution command

Figura 6: Ejecución del payload de AutoIt

Victimología

Los analistas de Sophos observaron que esta campaña afectó a más de 250 clientes, con aproximadamente el 95 % de los dispositivos comprometidos ubicados en Brasil. El resto se encontraba en otros países de América Latina, Estados Unidos y Austria.

Map showing locations of impacted Sophos customer devices

Figura 7: Distribución de los dispositivos de clientes de Sophos afectados por la campaña de WhatsApp que despliega Astaroth (del 23 al 28 de octubre de 2025)

Recomendaciones, detecciones e indicadores

Las organizaciones deben educar a sus empleados sobre los riesgos de abrir archivos comprimidos enviados a través de redes sociales o plataformas de mensajería instantánea, incluso si provienen de contactos conocidos.

SophosLabs ha desarrollado las contramedidas que se muestran en la Tabla 1 para detectar actividades asociadas con esta amenaza.

Nombre Descripción
VBS/DwnLdr-ADJT Detección para el archivo VBS inicial
VBS/DwnLdr-ADJW Detección para el archivo VBS inicial
VBS/DwnLdr-ADJS Detección para el archivo VBS de segunda etapa
Troj/Mdrop-KEP Detección para el archivo MSI de segunda etapa
Troj/Mdrop-KES Detección para el archivo MSI de segunda etap
Troj/AutoIt-DJB Detección para el payload de Autolit
Troj/HTADrp-CE Detección para el script HTA

Los indicadores de amenaza en la Tabla 2 pueden utilizarse para detectar actividades relacionadas con esta amenaza. Los dominios pueden contener contenido malicioso, por lo que se recomienda evaluar los riesgos antes de abrirlos en un navegador.

Tabla 2: Indicadores para esta amenaza

Indicador Tipo Contexto
manoelimoveiscaioba[.]com Domain name C2 server used in WhatsApp STAC3150 campaign
varegjopeaks[.]com Domain name C2 server used in WhatsApp STAC3150 campaign
docsmoonstudioclayworks[.]online Domain name C2 server used in WhatsApp STAC3150 campaign
shopeeship[.]com Domain name C2 server used in WhatsApp STAC3150 campaign
miportuarios[.]com Domain name C2 server used in WhatsApp STAC3150 campaign
borizerefeicoes[.]com Domain name C2 server used in WhatsApp STAC3150 campaign
clhttradinglimited[.]com Domain name C2 server used in WhatsApp STAC3150 campaign
lefthandsuperstructures[.]com Domain name C2 server used in WhatsApp STAC3150 campaign
Acerca del autor

Colin is a Threat Intelligence Analyst for the Sophos Managed Detection and Response (MDR) team, focusing on threat actor identification, incident response and working alongside detection engineers to address emerging threats. In past roles he worked in the financial sector performing internal and external penetration testing.

Read Similar Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *