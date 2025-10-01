Enfrentar los desafíos de proteger su organización contra ciberataques no es tarea fácil. El panorama de amenazas evoluciona constantemente, las superficies de ataque se amplían con la llegada de nuevas tecnologías, surgen nuevas tácticas y técnicas de los adversarios, y existe más escrutinio que nunca sobre lo que usted hace para resguardar su entorno.

Evaluar con precisión dónde es vulnerable no es sencillo. Poner a prueba sus defensas es una manera eficaz y proactiva de medir la solidez de su seguridad y definir un plan para reducir su riesgo antes de que un atacante actúe.

Ponga a prueba sus defensas y determine su riesgo

Presentamos Sophos Advisory Services: servicios proactivos de pruebas de seguridad que ofrecen una evaluación experta e independiente de sus defensas cibernéticas y recomendaciones de mejora. Estos servicios apoyan un enfoque más estratégico de la ciberseguridad al identificar puntos débiles en su entorno, permitiéndole reforzar su resiliencia frente a ataques potenciales.

Nos complace anunciar la disponibilidad general de cuatro servicios de pruebas de seguridad: Pruebas de penetración externa, Pruebas de penetración interna, Pruebas de penetración de redes inalámbricas y Evaluación de seguridad de aplicaciones web.

Estos servicios le permiten:

Descubrir puntos débiles en sus defensas. Identifique vulnerabilidades que los adversarios podrían explotar, basándose en nuestra experiencia en miles de compromisos y en la inteligencia de amenazas más reciente de Sophos X-Ops.

Evaluar su riesgo de ser vulnerado. Conozca el riesgo real de verse afectado por un incidente cibernético antes de que impacte a su negocio.

Demostrar prácticas de seguridad sólidas. Muestre el compromiso de su organización con la ciberseguridad a clientes, socios, partes interesadas, reguladores y aseguradoras de ciberseguridad.

Reforzar su resiliencia cibernética. Sus programas de seguridad serán más resistentes, gracias a pruebas enriquecidas con información de amenazas actual y relevante de nuestros equipos de investigación y pruebas.

¡Disponible hoy!

Sophos ofrece los siguientes servicios de pruebas y evaluación de seguridad:

Pruebas de penetración externa: Evalúan sus defensas contra un adversario que intente explotar su entorno desde fuera del perímetro.

Pruebas de penetración interna: Evalúan los controles dentro del perímetro para medir las defensas internas y prevenir amenazas internas.

Pruebas de penetración de redes inalámbricas: Evalúan la seguridad de sus redes inalámbricas y cómo un atacante podría intentar acceder.

Evaluación de seguridad de aplicaciones web: Analiza sus aplicaciones web en busca de vulnerabilidades conocidas.

Sophos Advisory Services son realizados por nuestro equipo de expertos en seguridad multidisciplinarios, respaldados por cientos de analistas y especialistas en investigación de amenazas.

No son pruebas genéricas de “aprobado/reprobado”. Nuestros expertos en seguridad se reúnen con usted antes de comenzar para comprender sus desafíos y objetivos. Al concluir, le entregamos un informe detallado para públicos técnicos y no técnicos, con los pasos seguidos, nuestros hallazgos y recomendaciones prácticas para elevar la postura de seguridad de su organización.

Obtenga más información sobre cómo Sophos Advisory Services puede ayudarle a descubrir puntos débiles en sus defensas y reforzar su resiliencia cibernética. Hable con un experto hoy mismo o visite Sophos.com/advisory-services.