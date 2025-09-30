Sophos nomeada Líder no IDC MarketScape™: Software de Detecção e Resposta Estendida (XDR) Mundial 2025

Temos orgulho em anunciar que a Sophos foi nomeada Líder no IDC MarketScape™: Software de Detecção e Resposta Estendida (XDR) Mundial 2025. Acreditamos que esse reconhecimento reflete nosso compromisso em oferecer soluções de segurança inteligentes, integradas e escaláveis que ajudam organizações a se anteciparem às ameaças.

O IDC MarketScape para Detecção e Resposta Estendida destaca as capacidades de proteção da Sophos como ponto forte, observando:

“A Sophos é vista de forma favorável em termos das proteções que oferece. As tecnologias-chave de proteção incluídas como recursos padrão no endpoint são firewall baseado em host e IDS/IPS, controle de dispositivo, DLP, varreduras antimalware e criptografia.”

O relatório também ressalta as capacidades de defesa proativa da Sophos, afirmando: “Conhecida coloquialmente como ‘Shields Up’, a Proteção Adaptativa contra Ataques da Sophos foi introduzida em 2023. A proteção adaptativa aplica automaticamente certas proteções se houver evidência de um ataque ‘hands-on-keyboard’.”

“Embora a Sophos tenha trabalhado em muitas dessas tecnologias internamente, a integração da plataforma Taegis XDR adiciona solidez às capacidades existentes e acelera os ciclos de engenharia para novas iniciativas.”

— Chris Kissel, IDC

Ao destacar por que considerar a Sophos, o relatório menciona: “A Sophos tem presença internacional, e seu ecossistema é projetado para capacitar empresas de todos os tamanhos e tipos. Novatos em cibersegurança, usuários intermediários e especialistas obterão valor com a plataforma Sophos XDR.”

Sophos XDR: inovação que gera resultados

Sophos Extended Detection and Response (XDR) oferece ferramentas poderosas e inteligência contra ameaças que permitem detectar, investigar e neutralizar ameaças em todo o seu ecossistema de TI, entregue por meio da plataforma aberta, adaptativa e com IA nativa da Sophos.

Comece com a defesa mais forte : Organizações podem concentrar investigações interrompendo mais invasões antes que comecem. O Sophos XDR inclui a proteção incomparável do Sophos Endpoint para bloquear ameaças avançadas rapidamente antes que escalem.

: Organizações podem concentrar investigações interrompendo mais invasões antes que comecem. O Sophos XDR inclui a proteção incomparável do Sophos Endpoint para bloquear ameaças avançadas rapidamente antes que escalem. Acelere operações de segurança com IA : Ferramentas de IA incluídas no Sophos XDR ajudam a otimizar investigações, fornecendo insights em tempo real, contextualizando dados de ameaças e oferecendo recomendações em linguagem natural. Desenvolvido em parceria com nossos analistas de segurança da linha de frente, o Assistente de IA da Sophos permite que sua equipe interna se beneficie de fluxos de trabalho reais e da experiência dos especialistas da Sophos.

: Ferramentas de IA incluídas no Sophos XDR ajudam a otimizar investigações, fornecendo insights em tempo real, contextualizando dados de ameaças e oferecendo recomendações em linguagem natural. Desenvolvido em parceria com nossos analistas de segurança da linha de frente, o Assistente de IA da Sophos permite que sua equipe interna se beneficie de fluxos de trabalho reais e da experiência dos especialistas da Sophos. Proteção de identidade integrada: A Sophos entrega visibilidade profunda nas camadas de identidade e nos ambientes de nuvem. Com ITDR, monitoramento de Kubernetes e integrações com Microsoft Entra ID e O365, protegemos desde endpoints até cargas de trabalho em nuvem.

A Sophos entrega visibilidade profunda nas camadas de identidade e nos ambientes de nuvem. Com ITDR, monitoramento de Kubernetes e integrações com Microsoft Entra ID e O365, protegemos desde endpoints até cargas de trabalho em nuvem. Defesas automáticas e adaptativas : A Sophos oferece um conjunto amplo de respostas automatizadas — de isolar endpoints a aplicar MFA e reverter danos causados por ransomware. Nossa funcionalidade de defesas adaptativas ativa proteções durante ataques em andamento, minimizando impacto e permitindo recuperação rápida.

: A Sophos oferece um conjunto amplo de respostas automatizadas — de isolar endpoints a aplicar MFA e reverter danos causados por ransomware. Nossa funcionalidade de defesas adaptativas ativa proteções durante ataques em andamento, minimizando impacto e permitindo recuperação rápida. Flexibilidade do ecossistema : Com um extenso ecossistema de integrações, o Sophos XDR se adapta perfeitamente a diversas pilhas de TI. Independentemente de os clientes utilizarem firewalls de terceiros, plataformas de e-mail ou endpoints, a Sophos fortalece investimentos existentes sem causar interrupção.

: Com um extenso ecossistema de integrações, o Sophos XDR se adapta perfeitamente a diversas pilhas de TI. Independentemente de os clientes utilizarem firewalls de terceiros, plataformas de e-mail ou endpoints, a Sophos fortalece investimentos existentes sem causar interrupção. Uma plataforma aberta projetada para otimizar e unificar: Beneficie-se de uma visão única de todo seu ecossistema de TI dentro de uma plataforma unificada de detecção e resposta e concentre os esforços de investigação nos itens de maior prioridade em vez de alertas barulhentos e inacionáveis. Nossa arquitetura aberta e extensível proporciona visibilidade sobre toda superfície de ataque ao integrar informações de ameaças de seus investimentos de segurança presentes e futuros.

Integração com Secureworks: um divisor de águas

Após nossa aquisição da Secureworks em fevereiro de 2025, Sophos Endpoint agora está integrado de forma nativa e automaticamente incluído em assinaturas Taegis XDR e MDR. Este marco entrega prevenção, detecção e resposta combinadas em uma única plataforma com menores custos de licenciamento e operações simplificadas.

Essa integração fortalece proteção, acelera a mitigação de ameaças e garante que os clientes maximizem o ROI enquanto mantêm flexibilidade.

Validação da indústria que importa

O Sophos XDR não está apenas liderando em inovação; ele inspira confiança em todos os níveis. De analistas a usuários finais, o reconhecimento é claro:

Esse reconhecimento consistente fortalece a Sophos como o parceiro de escolha para organizações que buscam resultados comprovados e de alto impacto em segurança.

O que vem a seguir: construindo o futuro do XDR

Acreditamos que ser nomeado Líder no IDC MarketScape™ é um marco que reflete nosso progresso. Também marca o início do nosso próximo capítulo: integração total do Taegis XDR na plataforma Sophos Central.

Leia um trecho do IDC MarketScape™: Software de Detecção e Resposta Estendida (XDR) Mundial 2025 aqui.

Sobre o IDC MarketScape:

O modelo de avaliação de fornecedores do IDC MarketScape foi projetado para oferecer uma visão geral da competitividade de fornecedores de tecnologia e serviços em um mercado específico. A pesquisa utiliza uma metodologia rigorosa de pontuação baseada em critérios qualitativos e quantitativos, resultando em uma ilustração gráfica exclusiva da posição de cada fornecedor nesse mercado.

O IDC MarketScape oferece uma estrutura clara na qual ofertas de produtos e serviços, capacidades e estratégias, bem como fatores atuais e futuros de sucesso no mercado dos fornecedores, podem ser comparados de forma significativa. A estrutura também oferece aos compradores de tecnologia uma avaliação de 360 graus sobre os pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e futuros.