Sophos nombrado Líder en el IDC MarketScape™: Software de Extended Detection and Response (XDR) a nivel mundial 2025

Nos enorgullece anunciar que Sophos ha sido nombrado Líder en el IDC MarketScape™: Software de Detección y Respuesta Extendida (XDR) a nivel mundial 2025. Creemos que este reconocimiento refleja nuestro compromiso con la entrega de soluciones de seguridad inteligentes, integradas y escalables que ayudan a las organizaciones a adelantarse a las amenazas.

Creemos que este reconocimiento refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones de seguridad inteligentes, integradas y escalables que ayudan a las organizaciones a adelantarse a las amenazas.

El IDC MarketScape para Extended Detection and Response destaca las capacidades de protección de Sophos como una fortaleza, señalando:

“Sophos es visto favorablemente en términos de las protecciones que ofrece. Las principales tecnologías de protección incluidas como funciones estándar en el endpoint son firewall basado en host e IDS/IPS, control de dispositivos, DLP, análisis antimalware y cifrado.”

El informe también resalta nuestras capacidades de defensa proactiva, indicando: “Conocida coloquialmente como ‘Shields Up’, la Protección Adaptativa contra Ataques de Sophos se introdujo en 2023. Esta protección adaptativa aplica automáticamente ciertas medidas si existe evidencia de un ataque ‘hands-on-keyboard’.”

“Si bien Sophos ha estado trabajando en muchas de estas tecnologías internamente, la integración de la plataforma Taegis XDR añade solidez a las capacidades existentes y acelera los ciclos de ingeniería hacia nuevas iniciativas.” – Chris Kissel, IDC:

Cuando se trata de considerar Sophos, el informe afirma: “Sophos tiene presencia internacional y su ecosistema está diseñado para potenciar a empresas de todos los tamaños y tipos. Los principiantes, usuarios intermedios y expertos en ciberseguridad obtendrán valor de la plataforma Sophos XDR.”

Sophos XDR: Innovación que genera resultados

Sophos Extended Detection and Response (XDR) proporciona potentes herramientas e inteligencia frente a amenazas que le permiten detectar, investigar y neutralizar amenazas en todo su ecosistema de TI, a través de la plataforma abierta, adaptativa y con IA nativa de Sophos.

Comience con la defensa más sólida : Las organizaciones pueden centrar sus investigaciones evitando más vulneraciones antes de que ocurran. Sophos XDR incluye la protección inigualable de Sophos Endpoint para detener rápidamente las amenazas avanzadas antes de que escalen.

: Las organizaciones pueden centrar sus investigaciones evitando más vulneraciones antes de que ocurran. Sophos XDR incluye la protección inigualable de Sophos Endpoint para detener rápidamente las amenazas avanzadas antes de que escalen. Acelere las operaciones de seguridad con IA : Las herramientas de IA incluidas en Sophos XDR ayudan a optimizar las investigaciones proporcionando información en tiempo real, contextualizando los datos de amenazas y ofreciendo recomendaciones basadas en lenguaje natural. Diseñado en colaboración con nuestros analistas de seguridad de primera línea, el Asistente de IA de Sophos permite que su equipo interno se beneficie de flujos de trabajo reales y de la experiencia de los expertos de Sophos.

: Las herramientas de IA incluidas en Sophos XDR ayudan a optimizar las investigaciones proporcionando información en tiempo real, contextualizando los datos de amenazas y ofreciendo recomendaciones basadas en lenguaje natural. Diseñado en colaboración con nuestros analistas de seguridad de primera línea, el Asistente de IA de Sophos permite que su equipo interno se beneficie de flujos de trabajo reales y de la experiencia de los expertos de Sophos. Protección de identidad integrada : Sophos ofrece una visibilidad profunda en las capas de identidad y en los entornos de nube. Con ITDR, monitoreo de Kubernetes e integraciones con Microsoft Entra ID y O365, protegemos todo, desde endpoints hasta cargas de trabajo en la nube.

: Sophos ofrece una visibilidad profunda en las capas de identidad y en los entornos de nube. Con ITDR, monitoreo de Kubernetes e integraciones con Microsoft Entra ID y O365, protegemos todo, desde endpoints hasta cargas de trabajo en la nube. Defensas automáticas y adaptativas : Sophos ofrece un amplio conjunto de respuestas automatizadas —desde aislar endpoints hasta aplicar MFA y revertir daños de ransomware. Nuestra funcionalidad de defensas adaptativas activa protecciones durante ataques en curso, minimizando el impacto y permitiendo una rápida recuperación.

: Sophos ofrece un amplio conjunto de respuestas automatizadas —desde aislar endpoints hasta aplicar MFA y revertir daños de ransomware. Nuestra funcionalidad de defensas adaptativas activa protecciones durante ataques en curso, minimizando el impacto y permitiendo una rápida recuperación. F lexibilidad del ecosistema: Con un extenso ecosistema de integraciones, Sophos XDR se adapta perfectamente a diversos entornos de TI. Ya sea que los clientes utilicen firewalls, plataformas de correo o endpoints de terceros, Sophos mejora las inversiones existentes sin generar interrupciones.

Con un extenso ecosistema de integraciones, Sophos XDR se adapta perfectamente a diversos entornos de TI. Ya sea que los clientes utilicen firewalls, plataformas de correo o endpoints de terceros, Sophos mejora las inversiones existentes sin generar interrupciones. Una plataforma abierta diseñada para optimizar y unificar: Obtenga una vista única de todo su ecosistema de TI en una plataforma unificada de detección y respuesta, y enfoque los esfuerzos de investigación en los elementos de mayor prioridad en lugar de alertas ruidosas e inaccionables. Nuestra arquitectura abierta y extensible proporciona visibilidad en toda la superficie de ataque al integrar la información de amenazas de sus inversiones de seguridad actuales y futuras.

Integración con Secureworks: un cambio decisivo

Tras nuestra adquisición de Secureworks en febrero de 2025, Sophos Endpoint está ahora integrado de forma nativa e incluido automáticamente con las suscripciones de Taegis XDR y MDR. Este hito ofrece prevención, detección y respuesta combinadas en una única plataforma, con menores costos de licenciamiento y operaciones simplificadas.

Esta integración fortalece la protección, acelera la mitigación de amenazas y garantiza que los clientes maximicen el retorno de inversión (ROI) manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad.

Validación de la industria que importa

Sophos XDR no solo lidera en innovación; también genera confianza en todos los niveles. Desde analistas hasta usuarios finales, el reconocimiento es claro:

Este reconocimiento constante refuerza a Sophos como el socio preferido por organizaciones que buscan resultados de seguridad comprobados y de alto impacto.

Qué viene: construir el futuro del XDR

Creemos que ser nombrados Líder en el IDC MarketScape™ es un hito que refleja nuestro progreso. También marca el comienzo de nuestro próximo capítulo: la integración completa de Taegis XDR en la plataforma Sophos Central.

Lea un extracto del IDC MarketScape™: Software de Detección y Respuesta Extendida (XDR) a nivel mundial 2025 aquí.

Acerca de IDC MarketScape:

El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general sobre la competitividad de proveedores de tecnología y servicios en un mercado dado. La investigación utiliza una metodología rigurosa de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos, lo que da como resultado una ilustración gráfica única de la posición de cada proveedor dentro de dicho mercado.

IDC MarketScape proporciona un marco claro en el que las ofertas de productos y servicios, las capacidades y estrategias, y los factores de éxito actuales y futuros del mercado de proveedores tecnológicos pueden compararse de manera significativa. El marco también brinda a los compradores de tecnología una evaluación integral de 360 grados sobre las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.