Sophos nombrado líder en el Cuadrante Mágico™️ de Gartner®️ 2024 para plataformas de protección de endpoints

El Gartner®️ Magic Quadrant™️ para plataformas de protección de endpoints proporciona a los lectores una evaluación integral de las ofertas de prevención de endpoints, detección y respuesta de endpoints (EDR), detección y respuesta extendida (XDR) y detección y respuesta administradas (MDR) más comunes de la industria.

Estamos encantados de anunciar que Sophos ha sido nombrado líder, nuevamente, en el informe de este año, marcando nuestra decimoquinta vez como líder en esta categoría.

Líder del Cuadrante Mágico por decimoquinta vez consecutiva

Solo los proveedores que pueden innovar tan rápida y agresivamente como los actores de amenazas contra los que nos defendemos pueden esforzarse por mantener una posición de liderazgo en el hipercompetitivo mercado de seguridad de endpoints. Sophos ha sido reconocido en Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de protección de endpoints (EPP) desde su publicación inaugural y, en nuestra opinión, esto confirma nuestro compromiso con la innovación continua.

Protección más fuerte con defensas adaptativas

Creemos que nuestro enfoque continuo en un enfoque que prioriza la protección es un factor clave que contribuye a la posición de Sophos como líder en esta evaluación de Gartner. A medida que los atacantes continúan innovando en sus enfoques, continuamos ampliando las defensas adaptativas en Sophos Endpoint para proteger aún más a los clientes contra adversarios activos.

Nuestra capacidad de protección adaptable contra ataques habilita dinámicamente defensas reforzadas en un terminal cuando se detecta un ataque con las manos en el teclado, y las advertencias de ataques críticos le avisan si se detecta actividad adversa en múltiples terminales o servidores de su entorno.

Un ecosistema de socios en expansión y nuevas alianzas tecnológicas

Las integraciones de tecnología de terceros y las asociaciones estratégicas de Sophos brindan seguridad incomparable, operaciones de seguridad eficientes y efectivas y un mayor retorno de la inversión para nuestros clientes. Hemos seguido ampliando nuestra gama de integraciones de terceros para la solución Sophos XDR y el servicio Sophos MDR, incluida una nueva categoría de Copia de seguridad y recuperación.

Sophos también lanzó una nueva alianza con Tenable con la introducción de Sophos Managed Risk, nuestro nuevo servicio de gestión de vulnerabilidades de superficies de ataque.

Un proveedor elegido por los clientes de Gartner® Peer Insights™ en 2024

Además de este último reconocimiento como líder en el informe del Cuadrante Mágico de Gartner de 2024, Sophos también ha sido nombrado proveedor elegido por los clientes en el Informe de voz del cliente de Gartner® Peer Insights™ de 2024 para plataformas de protección de endpoints por tercer año consecutivo. Sophos obtuvo una calificación de 4,8/5,0 basada en 680 opiniones de clientes hasta abril de 2024, el mayor número de opiniones entre todos los proveedores de seguridad para endpoints del informe.

Creemos que estos reconocimientos de Gartner son un reconocimiento a la calidad de la protección y el servicio que brindamos a los clientes de Sophos. Para descubrir por qué Sophos fue nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® para plataformas de protección de endpoints por decimoquinta vez consecutiva, vuelva a consultar el informe completo el miércoles 25 de septiembre de 2024 en https://www.sophos.com /es-es/report/plataformas-de-protección-de-puntos-finales-del-cuadrante-mágico

