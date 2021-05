Presentando Sophos XDR y EDR mejorado

We are pleased to announce some exciting product updates, including the launch of Sophos XDR (Extended Detection and Response) and significant enhancements to Sophos EDR (Endpoint Detection and Response).

Presentamos Sophos XDR

Sophos XDR va más allá de los endpoints y servidores, incorporando el sofisticado Sophos Firewall, Sophos Email y otras fuentes de datos. *

Esto significa que obtiene información aún más detallada cuando realiza tareas de búsqueda de amenazas o de operaciones de TI: tanto una visión amplia del entorno de ciberseguridad de su organización como la capacidad de profundizar en áreas de interés para obtener detalles granulares. Es lo mejor de ambos mundos.

Estos son solo algunos casos de uso de Sophos XDR:

IT Operations Threat Hunting Identifique dispositivos de IoT, invitados y no administrados Extienda las investigaciones a 30 días sin volver a poner un dispositivo en línea ¿Por qué la conexión de red de la oficina es lenta? ¿Qué aplicación lo está causando? Utilice las detecciones de ATP e IPS del firewall para investigar hosts sospechosos Revise 30 días para ver si hay actividad inusual en un dispositivo perdido o destruido Compare la información del encabezado del correo electrónico, SHA y otros IoC para identificar el tráfico malicioso hacia un dominio



¿Nuevo en Detección y respuesta extendidas (XDR)? Hemos elaborado una guía para principiantes para que se ponga al día. Descargue su copia.

* Próximamente la integración de Sophos Mobile y Cloud Optix XDR

Acceso sin conexión con Sophos Data Lake



Un componente clave tanto de XDR como de EDR, Sophos Data Lake almacena datos críticos de dispositivos habilitados para XDR y EDR, incluido el acceso a esos datos incluso cuando los dispositivos están fuera de línea.

Por ejemplo, puede buscar actividad inusual en un dispositivo que haya sido destruido o tomado sin autorización. Es una parte importante de la visibilidad de la ciberseguridad, ya que le brinda a su organización la capacidad de ver todo el entorno y profundizar rápidamente en áreas de interés granulares.

Los períodos de retención de datos son de 7 días para EDR y de 30 días para XDR. Eso se suma a los hasta 90 días de datos en disco almacenados en los dispositivos.

Sophos EDR sigue mejorando

Esta versión trae algunas de las funciones más solicitadas a Sophos EDR, lo que hace que sea aún más fácil hacer y responder preguntas sobre operaciones de TI críticas para el negocio y búsqueda de amenazas.

Consultas programadas

Tenga información crítica esperándolo. Puede programar consultas para que se ejecuten durante la noche para que los datos clave estén listos para su evaluación. Tendrá la información que necesita para realizar rápidamente tareas de búsqueda de amenazas y operaciones de TI.

Usabilidad mejorada

Trabaje aún más rápido con mejoras en los flujos de trabajo y la dinámica. Obtendrá información clave más rápido y podrá tomar medidas y responder aún más rápidamente.

Para obtener más información sobre Sophos XDR y EDR, visite Sophos.com/XDR y Sophos.com/EDR hoy.

Sophos XDR y las mejoras de Sophos EDR estarán disponibles a finales de mayo de 2021.