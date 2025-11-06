Fake-Shops gefährden Verbraucher, Fake-Identitäten die Händler

Ob man an dem beworbenen Black Friday Ende November und Cyber Monday am 1. Dezember wirklich Schnäppchen machen kann, darüber scheiden sich die Geister. Keine Frage der Abwägung ist jedoch die Tatsache, dass Einzelhändler und Verbraucher immer stärker ins Fadenkreuz krimineller Hackergruppen geraten – vor allem zu Shopping-Hochzeiten wie dem anstehenden Jahresendgeschäft. Gerade erst hat eine Untersuchung der Verbraucherzentralen aufgedeckt, dass Fake-Shops Millionen Nutzer schädigen. Aber auch für die Händler gibt es keine Entwarnung. So hat Sophos X-Ops im vergangenen Jahr fast 90 verschiedene Bedrohungsgruppen beobachtet, die einen oder mehrere Einzelhändler mit Ransomware oder Erpressung über Leak-Seiten angegriffen haben. Die Angreifer versuchen sich Zugang zu Bezahlsystemen, Checkout- Prozessen oder Admin-Konten zu verschaffen mit dem Ziel, Umsatz abzugreifen, Zahlungsflüsse umzulenken, Daten zu stehlen oder Systeme mit Ransomware lahmzulegen. Die aktivsten Gruppen, die Sophos anhand von Incident-Response- und MDR-Fällen verfolgt hat, sind Akira, Cl0p, Qilin, PLAY und Lynx.

Nach Ransomware war die Kompromittierung von Konten die zweithäufigste Art von Vorfällen, die bei Einzelhändlern beobachtet wurden. Laut aktuellen Ergebnissen des „The State of Ransomware in Retail 2025“ hat sich der Anteil reiner Erpresserangriffe, bei denen keine Daten verschlüsselt, aber dennoch Lösegeld für die Nichtveröffentlichung sensibler Daten gefordert wird, innerhalb von zwei Jahren verdreifacht (2023: 2 Prozent, 2025: 6 Prozent). Begrenzte interne Fachkenntnisse waren der zweithäufigste operative Faktor für Kompromittierungen (45 Prozent), gefolgt von Lücken im Schutzumfang (44 Prozent). Ohne die richtigen Fähigkeiten und den richtigen Schutzumfang haben Einzelhändler Schwierigkeiten, Angriffe zu erkennen und zu neutralisieren.

„Einzelhändler weltweit sehen sich einer immer komplexeren Bedrohungslage gegenüber, in der Angreifer ständig nach bestehenden Schwachstellen suchen und diese ausnutzen, am häufigsten bei Fernzugriffs- und internetfähigen Netzwerkgeräten. Angesichts der mittlerweile neuen Höchststände bei Lösegeldforderungen wird die Notwendigkeit umfassender Sicherheitsstrategien noch deutlicher. Ohne solche Strategien riskieren Einzelhändler anhaltende Betriebsstörungen und dauerhafte Reputationsschäden, deren Behebung Jahre dauern könnte. Erfreulicherweise erkennen viele dies allmählich und reagieren mit Investitionen in ihre Cyberabwehr, um Angriffe zu stoppen, bevor sie eskalieren, und sich schneller davon zu erholen“, sagt Chester Wisniewski, Director, Global Field CISO, Sophos.

Sophos hat eine Sicherheits-Checkliste für Online-Händler zusammengestellt:

Kritische Umsatzsysteme priorisieren: Einzelhändler sollten als Erstes Checkout, Payment, Kundenkonten und ihre Versand- und Warenwirtschaft schützen, da hier ein direkter Schaden bei Manipulation durch Kriminelle entsteht. Admin-Zugänge temporär verschlanken: Wer benötigt welche Rechte? In den heißen Shoppingwochen gilt besonders: Nur so viel Zugriff wie nötig. FA (Multifaktorauthentifizierung) ohne Ausnahme: Administratoren, interne Tools, externe Dienstleister, Agenturen – jeder Zugang wird mit einer MFA sicherer. Credential Stuffing Angriffe blocken: Gestohlene Zugangsdaten werden massiv automatisiert getestet (und sind der zweithäufigste Sicherheitsvorfall im Einzelhandel, siehe oben). Shopbetreiber sollten bei ihren Systemen auf Rate Limiting, Bot-Abwehr und starkes Monitoring setzen. Incident Response für den Ernstfall vorbereiten: Kommt es zu einem Vorfall, ist Zeit ein entscheidender Faktor, um die Schäden gering zu halten. Daher ist es sehr ratsam, einen Notfallplan für die akute Situation und eine Backup-Strategie für die weitere Betriebsfähigkeit griffbereit und aktuell zu haben.

Folgende Aktivitäten sollten bei Shop-Betreibern die Alarmglocken klingeln lassen: