Ransomware im Visier: Sophos und Halcyon bündeln ihre Kräfte

Sophos hat eine strategische Partnerschaft zum Austausch von Bedrohungsdaten mit Halcyon, einem führenden Anbieter von Anti-Ransomware-Lösungen, gestartet. Die Zusammenarbeit vereint zwei erfahrene Teams im Bereich der Ransomware-Abwehr mit dem Ziel, die Angriffserkennung weiter zu beschleunigen, den Schutz zu verbessern und die Reaktionsfähigkeit für mehr als 300.000 Unternehmen weltweit zu optimieren.

Die Kooperation zwischen Sophos und Halcyon ermöglicht den Austausch von Bedrohungsdaten in Echtzeit, einschließlich Indikatoren für Kompromittierung (IOCs) sowie Informationen zu Angreiferverhalten und Angriffsmustern. Nach der vor kurzem veröffentlichten Ankündigung von Halcyon, ein Community-orientiertes Ransomware-Forschungszentrum einzurichten, verbessert diese Initiative zum Datenaustausch die Abwehrmaßnahmen sowohl der Sophos- als auch der Halcyon-Lösungen. Davon profitieren Kunden, die Sophos Endpoint powered by Intercept X, Sophos MDR, Sophos XDR oder Halcyons Anti-Ransomware-Plattform sowie andere gemeinsame Funktionen nutzen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit implementieren Halcyon und Sophos zudem gegenseitige Manipulationsschutzmechanismen. Diese ermöglichen es den Plattformen, die Agenten der jeweils anderen Plattform in Kundenumgebungen zu überwachen und zu schützen. So profitieren Unternehmen, die beide Lösungen nutzen, von erhöhter Ausfallsicherheit, und die Integrität der gesamten Schutzstrategie wird noch effektiver sicher gestellt.

Die Zusammenarbeit im Bereich der Bedrohungsaufklärung ist Teil der umfassenderen Strategie von Sophos, die Reichweite und Geschwindigkeit seiner Bedrohungsreaktion durch strategische Partnerschaften zu erhöhen. Sophos X-Ops, die funktionsübergreifende Threat-Intelligence-Einheit des Unternehmens, wird eng mit den Forschungs- und Entwicklungsteams von Halcyon zusammenarbeiten, um Erkenntnisse zu Ransomware über ein breites Spektrum von Angriffsflächen hinweg auszutauschen und zu operationalisieren.

„Ransomware-Tools und -Taktiken entwickeln sich ständig weiter. Die beste Verteidigung sind zeitnahe, relevante Informationen, die es Verteidigern ermöglichen, schnell und sicher zu handeln“, so Simon Reed, Chief Research and Scientific Officer bei Sophos. „Indem wir Erkenntnisse mit Halcyon teilen, verbessern wir die Signaltreue und beschleunigen die Erkennung in unseren Systemen, was den Schutz aller von uns betreuten Organisationen stärkt.“

„Halcyon fühlt sich geehrt, mit Sophos zusammenzuarbeiten. Unseren Telemetriedaten zufolge hat sich Sophos in den letzten vier Jahren immer wieder als eine der effektivsten Endpoint-Security-Plattformen erwiesen. Sie arbeitet zuverlässig und wehrt Angreifer auf einem Niveau ab, das die meisten anderen Anbieter im Bereich Antivirus und Endpoint Detection and Response (EDR) der nächsten Generation deutlich übertrifft. Das Engagement von Sophos für Innovationen und die Einführung branchenführender und einzigartiger Funktionen verschafft seinen Kunden weiterhin einen täglichen Vorteil gegenüber den raffiniertesten Angriffen, die Unternehmen heute betreffen“, so Jon Miller, CEO und Mitgründer von Halcyon.