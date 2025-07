Expertise-Booster für Sophos Emergency Incident Response

Cyberkriminelle bleiben in der Offensive und erweitern ständig ihre Möglichkeiten, in Unternehmensumgebungen einzudringen, um finanziellen, operativen und rufschädigenden Schaden zuzufügen. Das macht unter anderem der aktuelle State of Ransomware Report 2025 deutlich. Entsprechend ist in den meisten Fällen die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Incident-Response-Anbieter unerlässlich, wenn Unternehmen von einem Bedrohungsakteur angegriffen werden.

Sophos und Secureworks haben in den letzten Jahren branchenführende Incident-Response-Services entwickelt, die Kunden in Notfällen mit einer schnellen Reaktion auf Cyberangriffe unterstützen. Die allgemeine Verfügbarkeit von Sophos Emergency Incident Response vereint nun die Stärken der beiden Threat-Hunting-Expertenteams in einem Angebot.

Schneller Remote- und Vor-Ort-Support

Im Falle eines Cyber-Notfalls gilt es, keine Zeit zu verlieren. Erfahrene Incident-Response-Mitarbeiter setzten auf schnelles Handeln, um die Bedrohung zu bewerten und einzudämmen, spezielle Fähigkeiten, um den Angreifer zu neutralisieren und zu vertreiben, und ein Verständnis dafür, was passiert ist und wie sich der Vorfall in Zukunft verhindern lässt.

Sophos Emergency Incident Response bietet Unternehmen, die von einem Cyberangriff betroffen sind oder glauben, Opfer von Bedrohungsakteuren geworden zu sein, Remote- und Vor-Ort-Support. Dieser Service konzentriert sich auf die Durchführung von Maßnahmen in allen Phasen des Incident-Response-Lebenszyklus – von der ersten Kontaktaufnahme und Untersuchung über iterative Forensik und Bedrohungsanalyse, Reduzierung der Angriffsfläche, Behebungsmaßnahmen, Verbesserungsempfehlungen bis hin zu einer detaillierten Zusammenfassung nach dem Vorfall.

Mithilfe umfangreicher Bedrohungsinformationen des Forschungsteams der Counter Threat Unit – jetzt Teil von Sophos X-Ops – und umfassender Erfahrung bieten die Experten von Sophos Emergency Incident Response digitale Forensik, Malware-Analyse und Threat Hunting, um Bedrohungen zu erkennen und zu beseitigen.

Die Fähigkeit, schnell und kompetent auf einen Cyberangriff reagieren zu können, ist entscheidend. Sophos Emergency Incident Response ersetzt den bestehenden Sophos Rapid Response Service und ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen gibt es unter www.Sophos.com/Emergency-Response.