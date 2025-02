Sophos schließt Übernahme von Secureworks ab

Sophos und Secureworks haben heute offiziell den Abschluss der Übernahme von Secureworks durch Sophos bekannt gegeben. Dazu ein Statement von Sophos-CEO Joe Levy:

„Heute ist erst Tag 1 für uns als gemeinsames Unternehmen, aber wir haben bereits eine vollständige und klare Roadmap für den gemeinsamen Weg in die Zukunft. Durch die Nutzung des kombinierten Fachwissens und der Technologien von Sophos und Secureworks werden wir unsere Mission beschleunigen, Cybersicherheitsprodukte und -dienstleistungen zu liefern, die die kritischsten Probleme für Unternehmen aller Größenordnungen inmitten anhaltender und sich ständig verändernder Cyberangriffe lösen.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Wir werden MDR, XDR und andere Schlüsseltechnologien beider Unternehmen in einer einzigen, einheitlichen Plattform zusammenführen, die es uns ermöglicht, eine beispiellose Cyberabwehr für die vielfältigen IT-Umgebungen von heute zu bieten, einschließlich Hunderter integrierter Funktionen. Diese fortschrittliche Plattform wird die Sichtbarkeit, Erkennung und Reaktion auf Cyberangriffe weiter verbessern und einen neuen Standard für Sicherheitsoperationen setzen.

Verbesserte Einblicke in eine komplexe Bedrohungslandschaft

Cyberbedrohungen kennen keine Pause. Mit der Übernahme tritt die Secureworks Counter Threat Unit, die für ihre detaillierten Einblicke in Advanced Persistent Threats (APT) und die Aktivitäten staatlich initiierter Cyberangriffe bekannt ist, der gemeinsamen Task Force Sophos X-Ops bei. Dieser Zusammenschluss liefert uns einen enorm erweiterten Einblick in vielfältige Bedrohungsdaten und stärkt so die Abwehr unserer Kunden vor einer immer komplexeren Bedrohungslandschaft.

Alle Kunden bleiben jederzeit vollständig geschützt

Wir wissen das Vertrauen, das unsere Kunden in Sophos und Secureworks setzen, sehr zu schätzen. Entsprechend sind wir fest entschlossen, sie zusammen mit unseren Channelpartnern weiterhin vor allen Bedrohungen zu schützen und dabei das hohe Serviceniveau beizubehalten, das sie bereits schätzen. Zusätzlich zur Bereitstellung unserer aktuellen Dienstleistungen und Technologien für Sophos- und Secureworks-Kunden werden unsere Kundenbetreuungsteams Seite an Seite arbeiten, um einen nahtlosen, kontinuierlichen Support während der Integrationsphase zu gewährleisten.“

In einem englischsprachigen Video erklärt Joe Levy detailliert, warum die beiden Pioniere der Branche zusammenarbeiten und wie der Zusammenschluss die Cybersicherheit für kleine, mittelständische und große Unternehmen zukunftsorientiert verändern kann.