Cyberkriminelle scheinen gegenüber KI nach wie vor skeptisch zu sein

Parallel zum neuesten Report “Beyond the Hype: The Businesses Reality of AI for Cybersecurity,” zur Nutzung von KI in der Unternehmens-Security, veröffentlich Sophos X-Ops einen Bericht über die Nutzung der Künstlichen Intelligenz von Cyberkriminellen. Laut der erneuten Untersuchung mit dem Titel „Cybercriminals Still Not Getting On Board the AI Train (Yet)“, gibt es lediglich eine leichte Veränderung in der Art und Weise, wie Cyberkriminelle KI diskutieren und einsetzen.

Besonders interessant sind diese Ergebnisse vor dem Hintergrund, dass Sophos X-Ops bereits im November 2023 eine Untersuchung über den Einsatz von KI im kriminellen Cyberumfeld veröffentlichte, die eine deutliche Skepsis der Cyberkriminellen gegenüber der Künstlichen Intelligenz feststellte. In der erneuten Untersuchung der Cybercrime-Foren hat Sophos X-Ops nun festgestellt, dass es lediglich kleinere Verschiebungen im Vergleich zur vorigen Untersuchung zu geben scheint: Einige Bedrohungsakteure haben begonnen, generative KI in ihren Werkzeugkasten aufzunehmen – vor allem für Spamming, Open-Source-Intelligence (OSINT) und in geringerem Maße für Social Engineering. Insgesamt bleiben viele Bedrohungsakteure in den untersuchten Cybercrime-Foren jedoch nach wie vor skeptisch gegenüber KI. Ähnlich wie bei der Untersuchung im November 2023 setzen nur einige Cyberkriminelle die KI zur Automatisierung von Routineaufgaben ein und verlassen sich nicht auf diese Technologie, wenn es um komplexere Aufgaben geht.

„Wie schon vor einem Jahr scheint KI unter den Cyberkriminellen in den von uns untersuchten Foren immer noch kein heißes Thema zu sein. In einem bekannten russischsprachigen Forum und auf einem Marktplatz wurden beispielsweise im letzten Jahr weniger als 150 Beiträge über GPTs oder LLMs veröffentlicht. Diesem Kommunikationsaufkommen stehen mehr als 1.000 Beiträge über Kryptowährungen und über 600 Threads im Bereich „Access“, als dem Handel mit Zugangsdaten, im gleichen Zeitraum gegenüber“, so Chet Wisniewski, Field CTO bei Sophos. „Viele Bedrohungsakteure scheinen nach wie vor eine zögernde Haltung zu haben, sie warten die weitere Entwicklung der Technologie, und wie sie diese am besten in ihre Arbeitsabläufe integrieren können, ab. Bewegung in die ganze Sache könnte DeepSeek mit seinem Open-Source-Charakter bringen, der zu Missbrauch durch Cyberkriminelle führen könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das intensive Arbeiten mit DeepSeek immer noch weitaus mehr Ressourcen erfordert, als der durchschnittliche Cyberkriminelle zur Verfügung hat.“