Apple-Safari-Nutzer aufgepasst – Private Daten können über ein Leck in der Datenbank-API abfließen

Forscher des Browser-Identifikationsunternehmens FingerprintJS haben kürzlich einen faszinierenden Datenleck-Bug in Apples Webbrowser-Software entdeckt und offengelegt. Auf den ersten Blick klingt der Fehler sowohl undramatisch als auch unwichtig: Obwohl private Daten zwischen separaten Browser-Tabs mit Inhalten von nicht verwandten Websites durchsickern können, ist die Menge an Daten, die abfließt, winzig. Aber auch wenn der aktuelle Fall keine vollständige Datenschutzkatastrophe ist, so soll es definitiv nicht funktionieren! Es ist ein bisschen wie eine Situation, in der jeder, der in der Lage ist, nur das Deckblatt Ihres Passes zu sehen – nicht einmal die Bildseite, nur die Außenseite – sofort eine vollständige Liste aller Länder, die der Passbesitzer in letzter Zeit besucht hat, aufgelistet bekommt.

Technisch gesehen existiert der Fehler in Apples Open-Source-WebKit-Browser-Engine, was bedeutet, dass er jeden Browser betrifft, der auf WebKit basiert. Damit umfasst das Problem alle Versionen von Apples eigenem Safari-Browser, unabhängig davon, ob er auf macOS, iPhone oder iPad ausgeführt wird. Eine detaillierte Analyse hat unsere Kollege Paul Ducklin vorgenommen, hier erst einmal die wichtigsten To-Dos: