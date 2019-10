Old School aber erfolgreich: Mit Phishing-SMS Passwörter abgreifen

Die meisten Leute denken, dass Phishing-Attacken generell via Mail kommen. Das stimmt auch größtenteils, denn das großflächige Verteilen via Elektropost ist eine günstige und effektive Angriffsmethode. Doch längst nicht alle Phishing-Attacken kommen per Mail. Phishing ist mit jeglicher elektronischer Kommunikation möglich, einschließlich Social Media, Instant Messaging und sogar über die gute alte SMS – um die es dieses Mal geht.

Die Vorteile der SMS für Phishing

Das SMS-System wurde ganz zu Anfang der Mobiltelefonie entwickelt, als die Bandbreite noch sehr begrenzt war. Daher sind SMS-Texte kurz, einfach und textbasiert. Und genau dieses reduzierte Messaging macht sie ideal für Gauner. Der kurze und direkte Stil hat zur Folge, dass Angreifer die grammatikalischen Feinheiten einer Sprache nicht perfekt beherrschen müssen, um glaubwürdige Texte zu erstellen. Die Kürze einer SMS hat auch zur Folge, dass verkürzte oder ungewöhnlich aussehende URLs an der Tagesordnung sind. Daher ist man bei einer SMS eher geneigt, seltsam anmutende URLs zu akzeptieren, als würden sie in einer formatierten E-Mail auftauchen.

Und die SMS ist nach wie vor en vogue. Auch wenn Dienste wie Skype, WhatsApp, Instagram oder Snapchat heute die vorrangig genutzten Messaging-Dienste sind, ist die gute alte SMS noch allgegenwärtig. Beispielsweise wird sie intensiv von Mobilfunkanbietern genutzt, die über diesen Dienst ihre Kunden leicht erreichen können. Sie wissen, dass die Nachricht ankommt, weil sie das Konto verwalten. Und sie wissen, dass das Mobiltelefon definitiv in der Lage ist, auch ohne zusätzliche App die Nachricht anzuzeigen.

Entsprechend nutzen auch die Gauner diesen Kommunikationsweg und schießen sich dabei vor allem auf offizielle Mitteilungen von Diensteanbietern oder Abrechnungen ein, die per SMS angekündigt werden. Beispieltext gefällig? “EE: Es war uns leider nicht möglich, ihre letzte Abrechnung zu erstellen. Um unnötige Gebühren vermeiden, bitten wir Sie, ihre Kontaktinformationen unte folgendem Link zu aktualisieren: https : //ee.co.uk.uk-ref[…].com?ee=2”

Eigentlich sollte man die betrügerischen Absichten dieser SMS erkennen, da die Gauner einige Schreibfehler gemacht und sie notgedrungen eine „gefälschte“ Domäne geschaffen haben, die sich vom Original unterscheidet. Denn selbstverständlich können die Angreifer Domainnamen wie beispielsweise des Mobilfunkanbieters ee.co.uk nicht verwenden, denn diese würden den arglosen Empfänger zur echten Website führen. Daher setzen die Betrüger das ee.co.uk auf die linke Seite ihres eigens erzeugten Domainnamens, um die Echtheit vorzutäuschen. In diesem Fall haben sie den Domainnamen uk-ref[unkenntlich].com registriert, der nicht völlig falsch anmutet. Für einen deutschen Provider würde einfach das „de“ an den Anfang ihres Domainnamens gesetzt werden, ebenso das „ca“ für Kanada und so weiter.

Phishing sogar höflich

Obwohl dieser Scam das Ziel hat, dass sich der Nutzer auf einer Fake-Seite anmeldet, bauen die Cyberkriminellen nicht zu viel Druck auf. Sie behaupten, dass sie versuchen eine Rechnung zu verarbeiten, also etwas, das man jeden Monat erwartet. Sie drohen nicht ihre Dienste zu stoppen, falls man nicht sofort bezahlt und sie haben die Nachricht nicht mit optisch übertriebenen „ZAHLEN SIE SOFORT“-Phrasen, unverschämten Forderungen oder zu vielen Ausrufezeichen gespickt. Die Gauner „bitten“ sogar und schlagen eine vernünftig klingende Möglichkeit vor, den Fehler zu korrigieren. Sie sind höflich, wie man es vom Mobilfunkanbieter als Kunde erwarten würde. Klickt man auf den Link, wird man erwartungsgemäß zum Login aufgefordert, um im vermeintlichen Nutzerprofil die Abrechnungsdaten zu prüfen. Hier werden dann der User-name und das Passwort abgegriffen (Phish).Die Fake-Website wurde dabei über einen Cloud-basierten Webservice gehostet, der seinen Kunden einen einfachen Webserver zur Verfügung stellt und sogar mit einem HTTPS-Zertifikat konfiguriert ist, was zusätzlich durch ein Vorhängeschloss in der URL-Zeile Vertrauen erweckt. Glücklicherweise wurde dieser Phish für den Passwortdiebstahl entdeckt und von Cybersicherheitsfirmen und Browsern blockiert. Zudem wurde die Seite nun auch abgeschaltet. Dennoch zeigt dieses Beispiel, dass eine simple SMS für erfolgreiche Phishing-Attacken taugt.

Vier Tipps für den Fall der Fälle: